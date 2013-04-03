апрель 2013
Новая акция с MyBook.ru: для новых подписчиков — 1.5 месяца полного доступа бесплатно
3 апреля 2013, 18:32
Мы уже провели две акции с MyBook.ru, сервисом онлайн-подписки на тысячи книг, и нам очень понравилось. Вот третья:
Новая игровая акция: World of Tanks и бонусы за пополнение счёта Яндекс.Деньгами
10 апреля 2013, 10:56
Update от 12 апреля: акцию продлили! Теперь она заканчивается в 23:59 13 апреля — и у вас есть вся суббота, чтобы купить всё золото и рассказать всем друзьям.
Новый способ получить Яндекс.Деньги в Украине: доставка прямо в банкоматы ПриватБанка
11 апреля 2013, 08:38
С сегодняшнего дня все идентифицированные пользователи могут отправлять Яндекс.Деньги — и получать их наличными — в любые банкоматы ПриватБанка. Минимальная сумма перевода — 500 рублей, максимальная — 14500 рублей за один раз. Сумма должна быть кратна 500 рублям. К ней прибавится комиссия: 3% + 15 рублей.
Новый способ пополнения счёта в Яндекс.Деньгах для украинских пользователей: банковская карта
11 апреля 2013, 09:27
Сначала мы открыли возможность пополнения счёта любой картой, защищённой технологией 3D-Secure, только для российских пользователей. С сегодняшнего дня Яндекс.Деньги можно пополнить и украинскими картами с 3D-Secure. В первую очередь — картами ПриватБанка (см. инструкцию по их включению здесь).
Как пополнить счёт в Яндекс.Деньгах в интернет-банке ПриватБанка?
11 апреля 2013, 09:35
Недавно мы рассказали о новом способе пополнить счёт в Яндекс.Деньгах — с помощью карточки ПриватБанка, защищённой технологией 3D-Secure.
Обновите свои приложения для iPhone, iPad и Android
12 апреля 2013, 17:13
Мы снова обновили наши приложения для iPhone и iPad — и вам советуем.
Месяцы кино от ivi.ru и Яндекс.Денег — прямо сейчас, за 299 рублей + 10 рублей, если найдёте
28 апреля 2013, 16:48
У нас новый партнёр: онлайн-кинотеатр ivi.ru!
Много акций в одном посте: какие скидки и бонусы можно получить за Яндекс.Деньги
30 апреля 2013, 16:22
Чтобы всем было удобнее, мы решили собрать в одном посте все важные акции Яндекс.Денег и разных партнёров — прямо сейчас у вас есть возможность не только купить игровую валюту, «голоса», «золото» и книжки, но и получить бонусы от Яндекс.Денег, Skype, онлайн-кинотеатров и других наших друзей.