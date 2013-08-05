Блог Денег

август 2013
Яндекс.Деньгами можно платить в кибермаркете Юлмарт + акция!
5 августа 2013, 07:03
Юлмарт — это магазин, в котором совмещаются сильные стороны обычного и интернет-магазинов. В нём нет витрин, а покупатели выбирают всё, что им нужно, на терминалах в большом зале — или заказывают дома через онлайн-каталог, а потом забирают в удобном им магазине. Сейчас в России открыто 29 кибермаркетов и 130 точек заказа и выдачи товаров Юлмарт Outpost.
Наша новая география: Яндекс.Деньги можно пополнить с банковских карт 8 стран
6 августа 2013, 08:43
Теперь пополнить свой счёт в Яндекс.Деньгах можно с банковских карточек, выпущенных в России, Украине, Беларуси, Казахстане, Азербайджане, Эстонии, Израиле и Турции.
Оплачивать штрафы через Яндекс.Деньги — быстрее и проще! Мы подключились к ГИС ГМП
28 августа 2013, 10:45

Новость для любителей высоких скоростей: теперь все штрафы ГИБДД, оплаченные на этой витрине Яндекс.Денег, будут отмечаться на всех государственных сайтах очень, очень быстро.

Мы подключились к Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП), всё протестировали, получили все нужные технические паспорта и обновили сертификаты.

Это значит, что уже на следующий рабочий день после оплаты штрафа вы сможете зайти на сайт ГИБДД и убедиться: да, Госавтоинспекция его увидела, теперь всё в порядке.

Не нужно стоять в очереди с бумажными квитанциями, не нужно ехать в отделение и искать терминал, не нужно идти в банк. После этого не нужно заполнять специальную форму в разделе обратной связи на сайте ГИБДД и возить с собой квитанцию в «бардачке» на всякий случай.


Прямо сейчас мы работаем над новыми сервисами, которые позволят пользователям Яндекс.Денег быстрее узнавать о выписанных штрафах, получать автоматические напоминания, а также генерировать прямо на витрине список неоплаченных штрафов. Следите за нашими обновлениями, а пока — узнать о своих штрафах можно на этой странице.


Выберите город и название отделения, и Яндекс.Деньги заполнят реквизиты за вас (впрочем, их всё равно не мешает проверить, пробежавшись глазами). Электронная версия квитанции будет храниться в деталях платежа, и, конечно, при желании вы всегда можете получить обычную бумажную квитанцию, обратившись в службу поддержки.

 

 