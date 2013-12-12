декабрь 2013
Идём в народ: все «городские платежи» на одной странице — и их могут оплачивать не только пользователи Яндекс.Денег
12 декабря 2013, 13:39
Яндекс.Деньги запустили новый сервис городских платежей. На одной странице мы собрали все способы заплатить за ЖКУ, телевидение, телефон и интернет — без регистрации в Яндекс.Деньгах.
10 громких запусков 2013 года — главные новости Яндекс.Денег, которые нельзя было пропустить :)
23 декабря 2013, 19:54
У Яндекс.Денег 16 миллионов пользователей, больше 50000 подключенных магазинов и несколько десятков сервисов.