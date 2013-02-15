февраль 2013
Вы просили: SMS-подтверждение операций — теперь и в Яндекс.Деньгах!
15 февраля 2013, 12:04
Сегодня исполнилось одно из главных пожеланий наших пользователей. Теперь любую операцию в Яндекс.Деньгах можно защитить одноразовым SMS-паролем.
Новая игровая акция: 25% бонусов игрокам в Royal Quest
15 февраля 2013, 16:54
С 18:00 сегодняшнего дня до 18:00 17 февраля все игроки, купившие реалы в Royal Quest за Яндекс.Деньги, получат подарок: 25% бонуса на счёт в игре. Время — московское.
Счёт в Яндекс.Деньгах можно пополнить с любой российской карты. Комиссия — 49 рублей
19 февраля 2013, 09:46
У нас появился новый способ моментального пополнения счёта в Яндекс.Деньгах на сумму до 15000 рублей: перевод с любой банковской карты.
Вышло приложение Яндекс.Денег для iPad
21 февраля 2013, 16:24
Теперь нашим пользователям не нужно запускать браузер или пытаться справиться с маленьким iPhone-приложением на своём большом планшете.
Только что в App Store появилось совершенно новое, долгожданное приложение Яндекс.Денег для iPad.