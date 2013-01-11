январь 2013
Новый год — новые акции
11 января 2013, 13:31
Все вышли с каникул, и у нас начинаются акции. Мы будем по одной о них здесь рассказывать. Первая:
Пополнение кошельков для пользователей в Германии: теперь комиссии ниже (или исчезли)
14 января 2013, 16:36
У наших пользователей, живущих в Германии, появился новый удобный способ пользоваться Яндекс.Деньгами.
Яндекс.Деньги и Kroogi.com: ваши любимые артисты могут монетизировать вашу любовь
16 января 2013, 16:12
Всего 1 день: бесплатная MasterCard Gold от Яндекс.Денег и неограниченный доступ к 42000 книг в MyBook.ru
17 января 2013, 18:59
Если у вас ещё нет банковской карты MasterСard Gold от Яндекс.Денег, мы вас поздравляем — у нас для вас подарок! Каждому пользователю, заказавшему её именно сегодня — с 00:00 18 января до 00:00 19 января — мы подарим месяц бизнес-подписки на сайте MyBook.ru. Сам проект описывает себя как «книжный клуб для тех, кто читает больше одной книги в месяц», так что вы успеете насладиться подарком сполна
Несмотря на название, туда входят не только бизнес-книги. Это самая полная подписка проекта.
Разные карточки, разные задачи
24 января 2013, 15:24
Некоторые пользователи путаются в разных карточках и разных сервисах Яндекс.Денег, с ними связанных.
«Сквозные платежи» открыты для всех! Плюс новые лимиты, посвободнее
24 января 2013, 15:40
Вы знаете, что к счёту в Яндекс.Деньгах можно привязать банковскую карточку для «сквозных платежей»? Это очень удобное решение для пользователей, которые хотят купить что-то за Яндекс.Деньги, но прямо сейчас на счёте пусто.