июль 2013
World of WarPlanes: как стать первым?
9 июля 2013, 11:14
На днях стало известно, что издатель Wargaming, сделавший хит World of Tanks, выпускает новую игру — World of WarPlanes. И вы можете оформить на неё предзаказ прямо сейчас, с помощью Яндекс.Денег. Со специальными условиями!
Отпуск? Не бойтесь всё забыть!
10 июля 2013, 22:12
Самый надёжный способ защитить свои Яндекс.Деньги — одноразовые пароли. Например, пароли в SMS. Каждый действителен всего несколько минут и уникален, его трудно украсть и невозможно подделать. Если ваш телефон всегда с вами, никто не получит доступ к вашему счёту, даже если вы забыли разлогиниться в интернет-кафе. И нет опасности отдать платёжный пароль своими руками мошенникам, приславшим «фишинговое» письмо или сделавшим поддельный сайт.
Платежи по квитанциям «похудели» до одного ИНН. Остальные реквизиты подскажут Яндекс.Деньги
15 июля 2013, 20:49
Недавно мы разрешили оплачивать квитанции по номеру ИНН. Еще пару недель назад онлайн-витрина для оплаты квитанций спрашивала у вас не менее 60 цифр (БИК, расчётный счёт) и еще какое-то количество символов — организационно-правовая форма и название компании.
Банковские карты Яндекс.Денег — теперь с технологией MasterCard PayPass®
26 июля 2013, 08:27
Банковские карточки Яндекс.Денег теперь не просто Gold MasterCard® — мы начали выпускать карты с технологией MasterCard PayPass®. Вы уже наверняка о ней слышали: с помощью таких карт можно платить в магазинах, кафе, супермаркетах и на заправках, не вставляя карту в терминал. Достаточно просто прикоснуться ей к такому ридеру.
Новость для Санкт-Петербурга! Теперь Яндекс.Деньгами можно оплатить проезд по Западному скоростному диаметру. Эта трасса особенно популярна у водителей, едущих в аэропорт Пулково или в сторону Эстонии. 46-километровая магистраль соединяет север и юг Санкт-Петербурга, сейчас полностью открыт её южный участок, северный планируют закончить к осени 2013 года.