Итак, первые результаты нашего нового партнёрства со Сбербанком!
Теперь пополнить счёт в Яндекс.Деньгах можно моментально, без комиссии, с любой карточки, в любом банкомате или терминале «Сбербанка», по всей стране. Банкоматов Сбербанка в России — примерно 47000, терминалов — более 31000.
Найти ближайший к вам можно на Яндекс.Картах или на картах в Яндекс.Деньгах (нужно выбрать «Агент по приёму платежей — Сбербанк». Вот, например, небольшой пятачок около метро «Белорусская» в Москве — всего банкоматов и терминалов в городе установлено больше 3200:
Инструкция со скриншотами опубликована здесь, там всё просто. Пополнить с карты можно любой счёт в Яндекс.Деньгах — свой или чужой. Привязывать карту никаким особенным образом никуда не нужно.
С сегодняшнего дня у пользователей Яндекс.Денег есть новый способ пройти идентификацию — в одном из 5000 отделений «Евросети». Процесс займёт пару минут, вам понадобится только паспорт, распечатанное заявление и 50 рублей.
49 из них — комиссия «Евросети», а 1 рубль отправляется на ваш счёт в Яндекс.Деньгах.
Зачем идентифицироваться?