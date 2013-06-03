Блог Денег

июнь 2013
Банкоматы и терминалы Сбербанка: почти 80000 способов пополнить Яндекс.Деньги с 0% комиссии. Моментально!
3 июня 2013, 09:10

Итак, первые результаты нашего нового партнёрства со Сбербанком!

Теперь пополнить счёт в Яндекс.Деньгах можно моментально, без комиссии, с любой карточки, в любом банкомате или терминале «Сбербанка», по всей стране. Банкоматов Сбербанка в России — примерно 47000, терминалов — более 31000.

Найти ближайший к вам можно на Яндекс.Картах или на картах в Яндекс.Деньгах (нужно выбрать «Агент по приёму платежей — Сбербанк». Вот, например, небольшой пятачок около метро «Белорусская» в Москве — всего банкоматов и терминалов в городе установлено больше 3200:



Инструкция со скриншотами опубликована здесь, там всё просто. Пополнить с карты можно любой счёт в Яндекс.Деньгах — свой или чужой. Привязывать карту никаким особенным образом никуда не нужно.  

 

5000 новых возможностей пройти идентификацию в Яндекс.Деньгах: в любом салоне «Евросети»
17 июня 2013, 09:21

С сегодняшнего дня у пользователей Яндекс.Денег есть новый способ пройти идентификацию — в одном из 5000 отделений «Евросети». Процесс займёт пару минут, вам понадобится только паспорт, распечатанное заявление и 50 рублей. 


49 из них — комиссия «Евросети», а 1 рубль отправляется на ваш счёт в Яндекс.Деньгах.

Зачем идентифицироваться?  

Яндекс.Такси для Android теперь тоже принимает банковские карты и Яндекс.Деньги
18 июня 2013, 10:57
В феврале пользователи iPhone-приложения Яндекс.Такси начали платить за поездки карточками — и теперь настала очередь пользователей Android.
Автооплата Skype Яндекс.Деньгами — новый удобный сервис
20 июня 2013, 11:16
У нас новость для тех, кто активно пользуется Skype для звонков и отправки SMS за границу.