Итак, первые результаты нашего нового партнёрства со Сбербанком!



Теперь пополнить счёт в Яндекс.Деньгах можно моментально, без комиссии, с любой карточки, в любом банкомате или терминале «Сбербанка», по всей стране. Банкоматов Сбербанка в России — примерно 47000, терминалов — более 31000.



Найти ближайший к вам можно на Яндекс.Картах или на картах в Яндекс.Деньгах (нужно выбрать «Агент по приёму платежей — Сбербанк». Вот, например, небольшой пятачок около метро «Белорусская» в Москве — всего банкоматов и терминалов в городе установлено больше 3200:





Инструкция со скриншотами опубликована здесь, там всё просто. Пополнить с карты можно любой счёт в Яндекс.Деньгах — свой или чужой. Привязывать карту никаким особенным образом никуда не нужно.