Блог Денег

март 2013
Новая игровая акция: все игры Alawar — в два раза дешевле за Яндекс.Деньги
4 марта 2013, 16:19
С этой минуты и до полуночи 10 марта все игры Alawar — а их больше 800 — можно купить за Яндекс.Деньги в 2 раза дешевле. Для этого вам нужно обязательно перейти по этой ссылке, выбрать любую игру и скачать её. Потом в самой игре нажать на кнопку «Убрать ограничения», выбрать способ оплаты «Электронные деньги»/«Яндекс.Деньги», ввести свой e-mail и нажать «Оплатить» (вот картинка-инструкция).
Акция Яндекс.Денег и Skype: до часа бесплатных разговоров по Skype в подарок
7 марта 2013, 11:29

Вы уже составили список подруг и родственниц за границей, которых обязательно нужно поздравить с 8 марта звонком? Составляйте: мы вам поможем всех обзвонить, быстро, удобно и бесплатно. У Яндекс.Денег и Skype — праздничная акция с подарками.

О том, что в Skype можно звонить другим пользователям бесплатно, все уже знают. Но с помощью вашего аккаунта можно звонить и в другие города, и за границу тем, у кого нет Skype — только мобильный и домашний телефон.



Всё, что вам нужно — устойчивое интернет-соединение и работающий микрофон. Вы пополняете счёт в Skype, набираете нужный номер в международном формате и болтаете, пока деньги не закончатся (хотя скорее кончатся новости). Позвонить можно со своего компьютерапланшета и с сотового — например, если вы работаете в офисе с хорошим Wi-Fi, или сидите в лобби отеля.

Тарифы на междугородные и международные звонки можно проверить на этой странице. Самое интересное — это подписка на планы звонков: вы оплачиваете пакет минут или безлимитные звонки в течение месяца и звоните на телефоны в любые страны мира, в любой день недели.  

 

Авиабилеты за Яндекс.Деньги: главные компании, лучшие скидки и новые лимиты
13 марта 2013, 10:47
Февраль и март стали для нас месяцами авиа-новостей.
Как собирать Яндекс.Деньги: специальная страница для благотворителей и краудфандеров
21 марта 2013, 17:28
Мы обновили и расширили страницу «Как собирать Яндекс.Деньги».
Как пополнить счёт в Яндекс.Деньгах с помощью сервисов Альфа-Банка
26 марта 2013, 15:38
Акция с Tanki Online: всего три дня! 25% бонус за Яндекс.Деньги
29 марта 2013, 07:09
У нас акция: пользователи, пополнившие счёт в игре Tanki Online Яндекс.Деньгами, получают 25% от суммы пополнения себе на счёт. То есть пользователи, которые пополнят свой счёт на 100 рублей, увидят на нём 125 рублей Акция продлится с 9 утра 29 марта до 9 утра 1 апреля по московскому времени.