Вы уже составили список подруг и родственниц за границей, которых обязательно нужно поздравить с 8 марта звонком? Составляйте: мы вам поможем всех обзвонить, быстро, удобно и бесплатно. У Яндекс.Денег и Skype — праздничная акция с подарками.



О том, что в Skype можно звонить другим пользователям бесплатно, все уже знают. Но с помощью вашего аккаунта можно звонить и в другие города, и за границу тем, у кого нет Skype — только мобильный и домашний телефон.





Всё, что вам нужно — устойчивое интернет-соединение и работающий микрофон. Вы пополняете счёт в Skype, набираете нужный номер в международном формате и болтаете, пока деньги не закончатся (хотя скорее кончатся новости). Позвонить можно со своего компьютера, планшета и с сотового — например, если вы работаете в офисе с хорошим Wi-Fi, или сидите в лобби отеля.

Тарифы на междугородные и международные звонки можно проверить на этой странице. Самое интересное — это подписка на планы звонков: вы оплачиваете пакет минут или безлимитные звонки в течение месяца и звоните на телефоны в любые страны мира, в любой день недели.