ноябрь 2013
Вкладывайте Яндекс.Деньги прямо в письмо: новая функция Яндекс.Почты
21 ноября 2013, 12:28
C сегодняшнего дня любой может отправить Яндекс.Деньги на любой email прямо из своей Яндекс.Почты не только другу, но классикам русской литературы. И это очень просто.
Как вернуть деньги по системе Tax Free сразу на счёт в Яндекс.Деньгах
27 ноября 2013, 14:23
Если вы отправляетесь на шоппинг в другую страну, вы можете на обратном пути вернуть часть стоимости покупок.Деньги могут прийти сразу на ваш счёт в Яндекс.Деньгах — если у вас есть наша банковская карточка MasterCard Gold. Рассказываем, как это сделать.