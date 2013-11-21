Если вы отправляетесь на шоппинг в другую страну, вы можете на обратном пути вернуть часть стоимости покупок.Деньги могут прийти сразу на ваш счёт в Яндекс.Деньгах — если у вас есть наша банковская карточка MasterCard Gold. Рассказываем, как это сделать.