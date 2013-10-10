C сегодняшнего дня любой счёт в Яндекс.Деньгах можно пополнить с любой банковской карты, выпущенной в одной из этих стран и защищённой технологией 3-D Secure. Для этого вам даже не нужно быть пользователем Яндекс.Денег! Или залогиниваться в свой аккаунт, если он у вас есть.