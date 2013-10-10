Сегодня Яндекс.Деньги выходят на рынок процессинговых услуг. Новое единое платёжное решение позволит подключенным к системе интернет-магазинам принимать оплату не только Яндекс.Деньгами. Клиенты наших сайтов-партнёров смогут расплачиваться банковскими картами, переводить деньги наличными через 170 000 терминалов по всей России или оплачивать покупки со счетов своих мобильных телефонов.
Первым проектом, подключившим единое платёжное решение, стал проект Spark.ru. Мы поговорили с его менеджером, Андреем Загоруйко, создателем блога «Цукерберг Позвонит», и задали несколько вопросов о подключении и о проекте.
У Яндекс.Денег появился «Напоминатель»! Теперь на странице подтверждения платежа можно запрограммировать напоминание о следующем на email. Настроить «Напоминатель» можно на большинстве витрин регулярных платежей — провайдеры, IP-телефония, ЖКХ, городской телефон, телевидение, мобильная связь… Даже социальные сети.
Как многие уже заметили, мы выпустили совершенно новое приложение Яндекс.Денег для Android. В версии 2.03, уже обновлённой после свежего релиза, появились функции, которых многие давно ждали, и полностью изменился интерфейс и дизайн приложения.
Мы продолжаем подключать магазины к нашему единому платёжному решению. Сегодня хотим показать нашу симпатичную входную страницу для тех, кто хочет принимать и Яндекс.Деньги, и банковские карты, и наличные — по одному несложному договору.