Блог Денег

октябрь 2013
Яндекс.Деньги: единое платёжное решение. Ищите в магазинах страны!
10 октября 2013, 06:04

Сегодня Яндекс.Деньги выходят на рынок процессинговых услуг. Новое единое платёжное решение позволит подключенным к системе интернет-магазинам принимать оплату не только Яндекс.Деньгами. Клиенты наших сайтов-партнёров смогут расплачиваться банковскими картами, переводить деньги наличными через 170 000 терминалов по всей России или оплачивать покупки со счетов своих мобильных телефонов.

Единое платёжное решение: первый опыт. Андрей Загоруйко, Siliconrus.com и Spark.ru
10 октября 2013, 11:04

Первым проектом, подключившим единое платёжное решение, стал проект Spark.ru. Мы поговорили с его менеджером, Андреем Загоруйко, создателем блога «Цукерберг Позвонит», и задали несколько вопросов о подключении и о проекте.

Теперь любой может пополнить счёт в Яндекс.Деньгах картой — без регистрации!
11 октября 2013, 09:04

C сегодняшнего дня любой счёт в Яндекс.Деньгах можно пополнить с любой банковской карты, выпущенной в одной из этих стран и защищённой технологией 3-D Secure. Для этого вам даже не нужно быть пользователем Яндекс.Денег! Или залогиниваться в свой аккаунт, если он у вас есть.

Как не забыть сделать важный платёж? Настройте «напоминалки» в Яндекс.Деньгах
17 октября 2013, 15:16

У Яндекс.Денег появился «Напоминатель»! Теперь на странице подтверждения платежа можно запрограммировать напоминание о следующем на email. Настроить «Напоминатель» можно на большинстве витрин регулярных платежей — провайдеры, IP-телефония, ЖКХ, городской телефон, телевидение, мобильная связь… Даже социальные сети.

Яндекс.Деньги для Android — обновляйте и скачивайте!
24 октября 2013, 11:16

Как многие уже заметили, мы выпустили совершенно новое приложение Яндекс.Денег для Android. В версии 2.03, уже обновлённой после свежего релиза, появились функции, которых многие давно ждали, и полностью изменился интерфейс и дизайн приложения.

Одна страница для всех средств платежа
31 октября 2013, 11:56

Мы продолжаем подключать магазины к нашему единому платёжному решению. Сегодня хотим показать нашу симпатичную входную страницу для тех, кто хочет принимать и Яндекс.Деньги, и банковские карты, и наличные — по одному несложному договору. 