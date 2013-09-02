сентябрь 2013
Личный опыт: наши коллеги рассказывают о Яндекс.Деньгах. Ася, Я.Кард и Яндекс.Такси
2 сентября 2013, 15:55
Кто лучше всех знает все детали о главных сервисах компании? Разумеется, её сотрудники.
Новый способ пополнения наличными без комиссии: «Связной»!
4 сентября 2013, 11:02
С сегодняшнего дня в магазинах сети «Связной» можно пополнить счет в Яндекс.Деньгах наличными без комиссии.
Новый «колдунщик» Яндекса: платите за мобильный Яндекс.Деньгами прямо с «главной» — и без комиссии!
10 сентября 2013, 13:05
Как заплатить за мобильный телефон из Яндекса? Спросите у него сами
22 страны для перевода Яндекс.Денег сразу на банковские счета — открыты всем пользователям
16 сентября 2013, 11:27
С сегодняшнего дня Яндекс.Деньги можно переводить прямо на банковские счета юридических и физических лиц 22 новых стран — в том числе США, Китая, Англии, Франции и Германии. В целом для переводов открыто больше 200 стран.
История платежей
16 сентября 2013, 13:36
С недавних пор (с 5 сентября) при переводе пользователю ЯндексДенег в истории платежей в графе «Название» начали писать «перевод для "имя пользователя"». Раньше в этой графе писалось «Перевод на счет 4100****». Можно ли в настройках где-либо вернуть старый вариант, а то неудобно контролировать платеж?
Офисный словарь Яндекс.Денег
20 сентября 2013, 12:25
Пару дней назад сайт Look At Me опубликовал «Офисный словарь Яндекса»: сотрудники компании и некоторых сервисов рассказали о своих «внутренних» корпоративных словах, фразах и жаргоне. Яндекс.Деньги собрали свой словарик, из которого в опубликованный на LAM список попало всего два оборота: «Класть труп на соловья» и «Камаз игрушек».
Обновляются все!
23 сентября 2013, 13:55
Если у вас до сих пор не установлено приложение Яндекс.Денег на смартфоне — то очень зря, потому что недавно мы все их в очередной раз обновили.
Благотворительный марафон: как стартовать первыми — помощь Яндекс.Деньгами пострадавшим от наводнения
27 сентября 2013, 17:12
В это воскресенье, 29 сентября, на Первом канале пройдёт благотворительный марафон «Всем миром»: ведущие и знаменитости с 8:00 до 18:00 будут призывать зрителей помочь пострадавшим от наводнения в Хабаровске.