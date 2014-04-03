Вот уж действительно долгожданная новость: к счёту в Яндекс.Деньгах теперь можно привязать не одну, а целых пять карт Visa, Maestro и MasterCard — чтобы платить любой из них на нашем сайте. Платежи с привязанной карты позволяют не «светить» лишний раз её данные на посторонних сайтах, а ещё это удобный способ «сквозного» пополнения кошелька без комиссии (при пополнении кошелька с карты «в ручном режиме» мы берём комиссию 49 рублей).