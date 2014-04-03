Яндекс.Деньги подключили поддержку MNP — это значит, что номера телефонов, перенесённые от одного оператора к другому, можно оплачивать так же легко, как остальные: мы определим нового оператора автоматически.
Наш друг, партнёр, талантливый дизайнер и «человек-бренд» Артемий Лебедев только что вернулся из экспедиции по Карибам «КарибЭтноЭксп». Проехав островные колонии США и Великобритании, Гренаду, Доминику, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсию, Сент-Винсент и Гренадины, он проверил, каково это — путешествовать по экзотическим странам с картой Яндекс.Денег и собирать деньги на ходу, на лету и на плаву.
Вчера у нас заработал сервис проверки задолженности в московских ЕИРЦ. Теперь наши пользователи из Москвы могут оплачивать «коммуналку» тогда и так, как им удобно — не привязываясь к доступности почтового ящика и наличию бумажки под рукой.
На этой неделе к нашим инструментам для приёма платежей добавился ещё один, принципиально новый: мобильный ридер для смартфонов, принимающий карты Visa и MasterCard. Он может здорово облегчить жизнь бизнесу там, где требуется приём денег на месте: например, таксистам, курьерам, сантехникам. А для краудфандеров и благотворителей это отличная возможность собирать средства на конференциях, презентациях, выставках, благотворительных аукционах и концертах.
Вот уж действительно долгожданная новость: к счёту в Яндекс.Деньгах теперь можно привязать не одну, а целых пять карт Visa, Maestro и MasterCard — чтобы платить любой из них на нашем сайте. Платежи с привязанной карты позволяют не «светить» лишний раз её данные на посторонних сайтах, а ещё это удобный способ «сквозного» пополнения кошелька без комиссии (при пополнении кошелька с карты «в ручном режиме» мы берём комиссию 49 рублей).