Блог Денег

август 2014
О краудфандинге в кино из первых рук — Антон Уткин, Lateral Summer
6 августа 2014, 18:15

 Антон Уткин — сценарист и режиссёр студии «Отдельное лето», только что собравшей 402 тысячи рублей на свою первую краудфандинговую короткометражку «Лето». Антон рассказал, как можно снимать годное кино на русском языке, в чём сила и слабость краудфандинга по-русски, и как меняется мир за месяц сбора с него «по нитке».
 

Платите картой — мы запомним!
14 августа 2014, 18:49

Хорошая новость! Привязать карту, который вы платите, к кошельку в Яндекс.Деньгах теперь проще простого. Во время платежа поставьте галочку "запомнить карту" — и всё. Платёж пройдёт как обычно: нужно ввести данные карты и код подтверждения из банка (3-D Secure). В следующий раз, когда вам понадобится заплатить, вы можете выбрать эту или другую карту из списка привязанных.

Бесплатный интернет-магазин с Кассой от Яндекс.Денег? Уже здесь!
21 августа 2014, 12:07

С тех пор, как в Яндекс.Деньгах появилось платёжное решение для бизнеса — Касса — мы думаем и работаем над тем, чтобы сделать процесс подключения и приёма платежей для предпринимателей как можно проще. Например, сейчас мы участвуем в разработке глобального стандарта платежей «payto:». А еще буквально на днях мы с партнёрами из Simtech запустили Мерчиум, облачную платформу для интернет-магазинов со встроенной Кассой и другими сервисами Яндекса. Рассказываем подробности. 

Яндекс.Деньги вводят абонентскую плату для заброшенных кошельков
29 августа 2014, 11:52
С 25 сентября у нас заработают новые условия обслуживания для неактивных пользователей: если счёт не используется больше двух лет, с него будет списываться абонентская плата — 270 рублей в месяц (если на счёте ноль, деньги не списываются). Тем, кого это может коснуться, мы уже отправили письма с инструкциями и пояснениями. Понимая, что по этому поводу не могут не возникнуть вопросы, мы решили сразу на них ответить. 