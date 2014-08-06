Антон Уткин — сценарист и режиссёр студии «Отдельное лето», только что собравшей 402 тысячи рублей на свою первую краудфандинговую короткометражку «Лето». Антон рассказал, как можно снимать годное кино на русском языке, в чём сила и слабость краудфандинга по-русски, и как меняется мир за месяц сбора с него «по нитке».
Хорошая новость! Привязать карту, который вы платите, к кошельку в Яндекс.Деньгах теперь проще простого. Во время платежа поставьте галочку "запомнить карту" — и всё. Платёж пройдёт как обычно: нужно ввести данные карты и код подтверждения из банка (3-D Secure). В следующий раз, когда вам понадобится заплатить, вы можете выбрать эту или другую карту из списка привязанных.
С тех пор, как в Яндекс.Деньгах появилось платёжное решение для бизнеса — Касса — мы думаем и работаем над тем, чтобы сделать процесс подключения и приёма платежей для предпринимателей как можно проще. Например, сейчас мы участвуем в разработке глобального стандарта платежей «payto:». А еще буквально на днях мы с партнёрами из Simtech запустили Мерчиум, облачную платформу для интернет-магазинов со встроенной Кассой и другими сервисами Яндекса. Рассказываем подробности.