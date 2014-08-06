С 25 сентября у нас заработают новые условия обслуживания для неактивных пользователей: если счёт не используется больше двух лет, с него будет списываться абонентская плата — 270 рублей в месяц (если на счёте ноль, деньги не списываются). Тем, кого это может коснуться, мы уже отправили письма с инструкциями и пояснениями. Понимая, что по этому поводу не могут не возникнуть вопросы, мы решили сразу на них ответить.