Ура! У Яндекс.Кассы появился свой сайт: kassa.yandex.ru. Здесь всё, что нужно знать о нашем платёжном решении для бизнеса: способы оплаты, тарифы, технические параметры подключения, документы и дополнительные возможности.
Наша форма для приёма платежей на счёт в банке стала ещё удобнее: теперь на своём сайте вы можете легко и просто принимать платежи с разными целями.
В Яндекс.Кассе, вдобавок к самым популярным способам интернет-платежей, появились новые: на прошлой неделе заработали расчёты с электронных кошельков MasterPass, а сегодня — расчёты через Сбербанк Онлайн и Мобильный банк Сбербанка. Если вы уже пользуетесь Кассой, добавить новые способы на свой сайт можно с помощью вашего менеджера. Ну а если нет — самое время её подключить (сейчас, кстати, за это ещё и бонусы полагаются).
Впереди длинные новогодние выходные. Наши сервисы будут работать как обычно — в режиме 24/7, но есть несколько важных вещей, которые нужно проверить, прежде чем отправиться отдыхать. Мы собрали для вас небольшой небольшой чеклист.
В этом году в Яндекс.Деньгах появилось много новых полезных возможностей — с ними платить и получать деньги в интернете и в повседневной жизни стало ещё проще и удобнее. На всякий случай мы решили кратко напомнить о самом главном.