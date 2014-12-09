В Яндекс.Кассе, вдобавок к самым популярным способам интернет-платежей, появились новые: на прошлой неделе заработали расчёты с электронных кошельков MasterPass, а сегодня — расчёты через Сбербанк Онлайн и Мобильный банк Сбербанка. Если вы уже пользуетесь Кассой, добавить новые способы на свой сайт можно с помощью вашего менеджера. Ну а если нет — самое время её подключить (сейчас, кстати, за это ещё и бонусы полагаются).