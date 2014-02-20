февраль 2014
Автоплатежи для абонентов МТС и «Билайн» — настройте и забудьте!
20 февраля 2014, 11:05
С сегодняшнего дня пользователи Яндекс.Денег могут настроить автоматическое пополнение любых номеров МТС и «Билайн».
Конкурс Яндекс.Денег и «Нетологии»: научим сайты продавать!
20 февраля 2014, 17:17
У нас новый партнёр: центр онлайн-образования «Нетология». Мы подключаем омпанию к нашему Единому платёжному решению, и все, кто оплатит до 15 марта подписку на интерактивные курсы Яндекс.Деньгами, получат ещё один месяц в подарок. А еще у нас конкурс!