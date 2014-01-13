январь 2014
Карта Яндекс.Денег: памятка путешественнику
13 января 2014, 15:52
Нашу банковскую карточку Яндекс.Деньги Gold MasterCard часто берут с собой в поездки, чтобы расплачиваться в магазинах и ресторанах на отдыхе. Специально для путешественников мы собрали несколько важных советов — как использовать карты Яндекс.Денег за границей.
Обновление кнопок сбора Яндекс.Денег: теперь можно принимать и карты
28 января 2014, 13:03
Мы стараемся делать Яндекс.Деньги удобнее, а вашу жизнь - проще. С сегодняшнего дня краудфандеры и благотворители с сегодняшнего дня могут включать на кнопках и формах для сбора денег приём карточек Visa и MasterCard.