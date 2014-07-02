У нас замечательная новость: один из самых популярных интернет-магазинов в мире — китайский AliExpress — теперь принимает Яндекс.Деньги! По этому случаю наших пользователей ждёт три дня сумасшедшедшей распродажи — превью цен уже на сайте, а заказать и оплатить товары, участвующие в акции, можно будет с 7 по 9 июля.
Наши пользователи любят банковские карты, а мы любим наших пользователей — поэтому мы сделали для вас быстрый и удобный перевод с карты на карту: без логинов, регистраций и авторизаций. Достаточно ввести данные с карты отправителя, номер карты получателя, подтвердить перевод кодом из банка — и готово!
После вступления в силу нового закона интерес к процедуре идентификации в Яндекс.Деньгах очень вырос. Поэтому недавно мы дополнили страничку помощи информацией о новом — «именном» — статусе, а раздел идентификации в Управлении кошельком превратился в простую и наглядную инфографику:
Мы постепенно обновляем внешний вид Яндекс.Денег: наверное, вы уже обратили внимание, что странички новых сервисов (Кассы, мобильного терминала, «Денежных переводов») отличаются от нашего привычного дизайна.
В июле мы пробуем новый внешний вид «Городских платежей» и стартовой страницы Яндекс.Денег для незарегистрированных пользователей. Изменения пока вступили в силу лишь у части пользователей — тем, кто не попал в экспериментальную выборку, мы покажем их здесь. И, конечно, ждём ваших впечатлений в комментариях.
Наша Касса теперь умеет не только принимать деньги самыми популярными способами, но и отправлять выплаты от компаний пользователям — на кошелёк в Яндекс.Деньгах, на банковские карты по всему миру, на счёт мобильного и на банковский счёт. Такой возможностью пользуются, например, биржа фрилансеров FL.ru, сервис знакомств LovePlanet и ссылочная биржа Sape.ru, чтобы выплачивать вознаграждение исполнителям и партнёрам.
Теперь, чтобы узнать о новом штрафе, не нужно ждать «писем счастья» — можно проверить задолженности прямиком из Навигатора (кнопка «Штрафы ГИБДД» в Настройках). Там же все найденные штрафы можно и оплатить. Разве это не прекрасно?