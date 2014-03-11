Двухнедельный конкурс Яндекс.Денег и центра онлайн-образования «Нетология» для тех, кто хочет стать интернет-профессионалом, прошёл на ура! Жюри «Нетологии» так впечатлилось вашим энтузиазмом и качественным подходом к решению задачи, что решило завалить вас подарками. Смотрите список победителей :)
Недавно мы подробно рассказывали, как любой пользователь может в два счёта организовать сбор денег на хорошие дела с помощью наших форм и приложений для ВКонтакте и Facebook. Если вы не ограничиваетесь разовым спасением дворовой кошки и регулярно используете счёт в Яндекс.Деньгах для приёма платежей — на благотворительность или в пользу своего «маленького свечного заводика» — вот несколько полезных инструментов, с которыми хорошее дело можно поставить на широкую ногу.
Некоторые самые активные наши пользователи уже обнаружили в «Управлении кошельком» возможность выпустить виртуальную карту — теперь она доступна всем, и мы подробнее расскажем о том, как этим пользоваться.
В феврале «Нетология» подключила единое платёжное решение Яндекс.Денег подписок на свои курсы. Мы попросили руководителя отдела разработки «Нетологии» Сергея Филимонова поделиться опытом с читателями, которых интересует приём платежей и бизнес в интернете.