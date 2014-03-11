Блог Денег

март 2014
Продающий сайт с «Нетологией»: все на учёбу!
11 марта 2014, 12:13

Двухнедельный конкурс Яндекс.Денег и центра онлайн-образования «Нетология» для тех, кто хочет стать интернет-профессионалом, прошёл на ура! Жюри «Нетологии» так впечатлилось вашим энтузиазмом и качественным подходом к решению задачи, что решило завалить вас подарками. Смотрите список победителей :) 

 

Как принимать Яндекс.Деньги: три способа для любителей и профессионалов
14 марта 2014, 17:05

Недавно мы подробно рассказывали, как любой пользователь может в два счёта организовать сбор денег на хорошие дела с помощью наших форм и приложений для ВКонтакте и Facebook. Если вы не ограничиваетесь разовым спасением дворовой кошки и регулярно используете счёт в Яндекс.Деньгах для приёма платежей — на благотворительность или в пользу своего «маленького свечного заводика» — вот несколько полезных инструментов, с которыми хорошее дело можно поставить на широкую ногу.

Как превратить кошелёк Яндекс.Денег в банковскую карту? В два клика!
18 марта 2014, 15:31

Некоторые самые активные наши пользователи уже обнаружили в «Управлении кошельком» возможность выпустить виртуальную карту — теперь она доступна всем, и мы подробнее расскажем о том, как этим пользоваться.

Вниманию украинских пользователей
20 марта 2014, 19:42
В последние несколько дней мы получаем множество обращений от наших пользователей на территории Украины о проблемах, возникающих при попытке расплачиваться картой Яндекс.Денег и снимать наличные в банкоматах по карте Яндекс.Денег. Эти проблемы связаны с ограничениями, установленными местными банками.
Единое платёжное решение Яндекс.Денег: опыт «Нетологии»
26 марта 2014, 15:01

В феврале «Нетология» подключила единое платёжное решение Яндекс.Денег подписок на свои курсы. Мы попросили руководителя отдела разработки «Нетологии» Сергея Филимонова поделиться опытом с читателями, которых интересует приём платежей и бизнес в интернете.