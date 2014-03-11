Недавно мы подробно рассказывали, как любой пользователь может в два счёта организовать сбор денег на хорошие дела с помощью наших форм и приложений для ВКонтакте и Facebook. Если вы не ограничиваетесь разовым спасением дворовой кошки и регулярно используете счёт в Яндекс.Деньгах для приёма платежей — на благотворительность или в пользу своего «маленького свечного заводика» — вот несколько полезных инструментов, с которыми хорошее дело можно поставить на широкую ногу.