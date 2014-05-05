Блог Денег

май 2014
Собирать деньги стало еще удобнее!
5 мая 2014, 13:13

Благотворители и краудфандеры, у нас приятное обновление! Мы переработали дизайн приложения «Собирайте деньги» в Facebook, и вот что изменилось.

Как отличить письмо Яндекс.Денег от подделки: 7 главных признаков
7 мая 2014, 18:13

Мы регулярно рассказываем об основных способах защиты счёта и компьютера — но мошенники совершенствуют свои уловки, поэтому сегодня мы снова пройдёмся по основным признакам фишинга. 

Об изменениях в работе Яндекс.Денег для анонимных пользователей
13 мая 2014, 15:56
16 мая вступят в силу изменения в законах №115-ФЗ и №161-ФЗ. Новые правила касаются всех операторов электронных платежей в рунете. Здесь мы подробнее расскажем о том, что изменится для пользователей Яндекс.Денег, и ответим на ваши вопросы.
Как правильно оформить заявление на идентификацию за пределами России
21 мая 2014, 16:11

До недавних пор мы просили вас заверять у нотариуса подпись на распечатанном заявлении, заполненном по-русски. В некоторых странах поиск нотариуса, который может заверить именно подпись на заявлении, превращался в сложный, долгий и недешевый «квест»,  поэтому но мы  сделали  индентификацию удобнее.

Разрушители мифов: технология PayPass и карта Яндекс.Денег
23 мая 2014, 19:08

Почти год назад мы начали выпускать карты с технологией MasterCard PayPass — их не нужно вставлять в терминал для оплаты, для платежа достаточно прикоснуться к ридеру на кассе. За этот год мы услышали от пользователей очень много «мифов» вокруг технологии — и теперь разрушим все их разом.

Узнать о штрафах ГИБДД теперь можно в Яндекс.Деньгах
27 мая 2014, 16:19

Наши пользователи уже несколько лет могут оплачивать штрафы с помощью Яндекс.Денег — теперь у вас появилась возможность узнать о начисленных штрафах здесь же, у нас на сайте. Проверить задолженность просто: по ссылке из закладок или через Городские платежи, кликнув на иконку «Штрафы».

Как передать идентификацию «по наследству» всем своим счетам
28 мая 2014, 12:39

Некоторые пользователи имеют не один, а два, три и больше кошельков в Яндекс.Деньгах. Краудфандеры заводят отдельный счёт для каждого из проектов, благотворители — для разных акций, родители могут открыть дополнительный счёт для ребёнка, чтобы контролировать его расходы. Примеров много — и для всех у нас отличная новость: теперь, имея один идентифицированный счёт, вы можете легко передать этот статус «по наследству» остальным. 