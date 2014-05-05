Почти год назад мы начали выпускать карты с технологией MasterCard PayPass — их не нужно вставлять в терминал для оплаты, для платежа достаточно прикоснуться к ридеру на кассе. За этот год мы услышали от пользователей очень много «мифов» вокруг технологии — и теперь разрушим все их разом.