Благотворители и краудфандеры, у нас приятное обновление! Мы переработали дизайн приложения «Собирайте деньги» в Facebook, и вот что изменилось.
Мы регулярно рассказываем об основных способах защиты счёта и компьютера — но мошенники совершенствуют свои уловки, поэтому сегодня мы снова пройдёмся по основным признакам фишинга.
До недавних пор мы просили вас заверять у нотариуса подпись на распечатанном заявлении, заполненном по-русски. В некоторых странах поиск нотариуса, который может заверить именно подпись на заявлении, превращался в сложный, долгий и недешевый «квест», поэтому но мы сделали индентификацию удобнее.
Почти год назад мы начали выпускать карты с технологией MasterCard PayPass — их не нужно вставлять в терминал для оплаты, для платежа достаточно прикоснуться к ридеру на кассе. За этот год мы услышали от пользователей очень много «мифов» вокруг технологии — и теперь разрушим все их разом.
Наши пользователи уже несколько лет могут оплачивать штрафы с помощью Яндекс.Денег — теперь у вас появилась возможность узнать о начисленных штрафах здесь же, у нас на сайте. Проверить задолженность просто: по ссылке из закладок или через Городские платежи, кликнув на иконку «Штрафы».
Некоторые пользователи имеют не один, а два, три и больше кошельков в Яндекс.Деньгах. Краудфандеры заводят отдельный счёт для каждого из проектов, благотворители — для разных акций, родители могут открыть дополнительный счёт для ребёнка, чтобы контролировать его расходы. Примеров много — и для всех у нас отличная новость: теперь, имея один идентифицированный счёт, вы можете легко передать этот статус «по наследству» остальным.