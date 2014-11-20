ноябрь 2014
Метро, автобусы, трамваи: мы подключили «Тройку»
20 ноября 2014, 17:40
Ура! Сегодня на Городских платежах наконец появилась и московская городская транспортная карта — «Тройка». Теперь её можно пополнить онлайн, без комиссии, со счёта в Яндекс.Деньгах или банковской картой.
Новая детализация баланса: для тех, у кого много пополнений
28 ноября 2014, 21:27
Сегодня в Яндекс.Деньгах появилась новая страница с детализацией баланса — её увидят те, у кого сумма пополнений больше доступного остатка. Доступный остаток зависит, как и раньше, от статуса вашего счёта: 15 000 рублей для анонимного, 60 000 рублей для именного и 500 000 рублей для идентифицированного счёта. Если вам прислали больше — оставшиеся деньги будут автоматически зачисляться на ваш баланс, как только вы потратите какую-то сумму и место освободится.