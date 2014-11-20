Сегодня в Яндекс.Деньгах появилась новая страница с детализацией баланса — её увидят те, у кого сумма пополнений больше доступного остатка. Доступный остаток зависит, как и раньше, от статуса вашего счёта: 15 000 рублей для анонимного, 60 000 рублей для именного и 500 000 рублей для идентифицированного счёта. Если вам прислали больше — оставшиеся деньги будут автоматически зачисляться на ваш баланс, как только вы потратите какую-то сумму и место освободится.