Яндекс.Деньги созданы для удобных расчётов в интернете. Мы верим в будущее, где денежные транзакции будут совершаться мгновенно по воздуху усилием мысли (ну ладно, не мысли — жеста, голоса, кивка, моргания). Но мы также знаем, что здесь и сейчас без наличных во многих ситуациях всё ещё не обойтись.
На прошедших выходных в питерском офисе Яндекс.Денег прошёл наш первый хакатон: в течение суток разработчики, дизайнеры и менеджеры продуктов создавали сервисы и мобильные приложения на основе API Яндекс.Денег. 78 участников, объединившись в команды, придумали и реализовали 25 классных работающих проектов за 24 часа. А вот и победители.
Сегодня в Яндекс.Деньгах появился новый удобный и безопасный способ подтверждения операций: одноразовые пароли в мобильном приложении. Если у вас Android — вы можете скачать обновлённое приложение Яндекс.Денег из Google Play прямо сейчас. А для iPhone, iPad и Windows Phone такая возможность появится через пару недель.
В Яндекс.Деньгах появились новые, удобные и красивые инструменты для сбора средств на хорошие дела — все они доступны по адресу vmeste.yandex.ru, а ниже мы подробнее расскажем, как выбрать подходящий для вас и вашего дела.