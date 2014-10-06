Яндекс.Деньги созданы для удобных расчётов в интернете. Мы верим в будущее, где денежные транзакции будут совершаться мгновенно по воздуху усилием мысли (ну ладно, не мысли — жеста, голоса, кивка, моргания). Но мы также знаем, что здесь и сейчас без наличных во многих ситуациях всё ещё не обойтись.