сентябрь 2014
Касса: платежи для вашего интернет-бизнеса в два счёта
8 сентября 2014, 18:15
Чуть меньше года назад мы запустили единое платёжное решение, чтобы все, кто ведёт или только планирует бизнес в интернете, могли легко и просто принимать платежи с помощью Яндекс.Денег. 11 месяцев назад наша Касса умела принимать оплату банковскими картами, с кошельков в Яндекс.Деньгах и в оффлайне (терминалы, салоны связи). А сегодня это практически всё, что нужно бизнесу в интернете.
Как собрать 300 тысяч на свою книгу и не потерять друзей: опыт Анны Шарлай
24 сентября 2014, 18:21
Мы пригласили Анну в гости и расспросили, как ей удалось за месяц собрать 330 579 рублей на свою книгу «Стильное путешествие налегке»: что нужно знать, что делать — и чего ни в коем случае делать не стоит, первый раз собирая деньги на свой проект.