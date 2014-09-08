Чуть меньше года назад мы запустили единое платёжное решение, чтобы все, кто ведёт или только планирует бизнес в интернете, могли легко и просто принимать платежи с помощью Яндекс.Денег. 11 месяцев назад наша Касса умела принимать оплату банковскими картами, с кошельков в Яндекс.Деньгах и в оффлайне (терминалы, салоны связи). А сегодня это практически всё, что нужно бизнесу в интернете.