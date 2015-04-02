Как вы обычно платите штрафы? Наверное, время от времени заходите к нам и проверяете, нет ли новых постановлений. Теперь в этом нет необходимости: как только в ГИС ГМП (база, куда попадают новые постановления ГИБДД) появится штраф на вашу машину — мы дадим об этом знать, по смс или e-mail.