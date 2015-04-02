Как вы обычно платите штрафы? Наверное, время от времени заходите к нам и проверяете, нет ли новых постановлений. Теперь в этом нет необходимости: как только в ГИС ГМП (база, куда попадают новые постановления ГИБДД) появится штраф на вашу машину — мы дадим об этом знать, по смс или e-mail.
В январе у нас заработала первая функция смс-банка — продление смс-информирования с помощью смс-команды на номер Яндекс.Денег. Вкратце напомним, как это работает: за 3 дня до окончания подписки на SMS-информирование мы присылаем смс и предлагаем продлить его, просто ответив на сообщение. Вы отвечаете, со счёта (или привязанной карты) списываются 20 рублей, услуга продлевается.
Послезавтра май, впереди длинные выходные, и многие из вас наверняка планируют небольшие путешествия. Наш чеклист — для тех, кто путешествует с Яндекс.Деньгами: скидки, возврат налогов и "зеленый коридор".