август 2015
15% к пополнению iTunes и App Store — не теряйте бонусы!
13 августа 2015, 13:34
До 24 августа вы можете получить больше фильмов, приложений, музыки и подписок для ваших «маков», iPad и iPhone за те же деньги, если пополняете свой баланс в этих магазинах с помощью Яндекс.Денег. В акции участвуют коды пополнения от 1500 до 12 750 рублей: к номиналу кода мы добавим ещё 15%. Например, если вы покупаете код за 2000 рублей, на счёте в iTunes и App Store у вас окажется 2300 рублей.
Доверьте счета роботу — он не забудет!
18 августа 2015, 12:58
Многие из вас уже пользуются автоплатежами за мобильный телефон и интернет в Яндекс.Деньгах — чтобы не беспокоиться о пополнении счёта и не остаться без связи в самый неподходящий момент. А теперь можно настроить ежемесячный автоплатёж за регулярные услуги ещё 99 поставщиков — городской и IP-телефонии, телевидения, коммунальных услуг. А ещё — выплаты по кредитам, оплата любых квитанций (детский сад или автосигнализация, например) и пополнение транспортной карты «Тройка».
Красивый город своими руками: опыт краудфандинга в Кирове
20 августа 2015, 18:23
Есть те, кто пока не знает, что такое «краудфандинг», и какое он имеет отношение к каждому из нас. Но судя по тысячам страничек yasobe.ru, многие из вас уже вовсю используют краудфандинг: собирают деньги в интернете и делают на эти деньги вдохновляющие дела.
«На всякий пожарный»: как пополнить кошелёк в Яндекс.Деньгах с мобильного телефона
21 августа 2015, 15:17
Наличными, банковской картой, переводом — мы за то, чтобы пополнять кошелёк было удобно, и этим летом у вас появилось ещё несколько простых и быстрых способов пополнить счёт в Яндекс.Деньгах. В этом посте — пару слов о каждом из них.