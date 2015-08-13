Есть те, кто пока не знает, что такое «краудфандинг», и какое он имеет отношение к каждому из нас. Но судя по тысячам страничек yasobe.ru, многие из вас уже вовсю используют краудфандинг: собирают деньги в интернете и делают на эти деньги вдохновляющие дела.