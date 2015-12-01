Декабрь — хорошее время, чтобы привести аккаунты в порядок. Собрали небольшой чеклист для каждого владельца кошелька в Яндекс.Деньгах:
Здорово, когда умные сервисы берут на себя решение бытовых задач: Яндекс.Такси находит свободную машину с детским креслом в 15 минутах от вас, помощник с YouDo отвозит в ремонт любимые часы, а Яндекс.Деньги собирают взносы на поход вашего ребёнка с классом в музей. Если родители в вашем классе или детском саду всё ещё мучаются с конвертиками, списками, обзвонами и рассылками — попробуйте вместе наш классный кошелёк.
У нас хорошая новость для геймеров из России и Украины — мы знаем, что вы давно её ждали: к Яндекс.Деньгам подключилась Sony PlayStation Network. Теперь пополнять свой баланс в PSN можно прямо из кошелька в Яндекс.Деньгах — без комиссии, карточек и перекупщиков.
Когда интернет-магазин подключается к Яндекс.Кассе, мы обязательно проверяем, использует ли он SSL-сертификат. И часто сталкиваемся с вопросами: зачем магазину необходим ещё какой-то платный сертификат, если Касса гарантирует безопасность всех транзакций по международному стандарту PCI DSS?
Яндекс.Деньги стали эмитентом MasterCard: мы начинаем выпускать собственные банковские карты, и прямо сегодня первые счастливчики смогут получить свою World MasterCard Яндекс.Денег в офисах компании в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.
Создание интернет-магазина никогда ещё не было таким технически простым, как сейчас. И в то же время сейчас бизнес в интернете может расти и развиваться как никогда быстро, даже не имея собственной площадки — в социальных сетях. Мы расспросили Михаила Хусида — владельца инста-кондитерской и клиента Яндекс.Кассы — о том, как он создавал своё дело при помощи соцсетей, классной идеи, миндальной муки и магии Яндекс.Кассы.
Мы заметили, что многим из вас комфортнее контролировать каждую операцию вручную, поэтому мы добавили управление регулярными платежами в смс: вы настраиваете напоминание, в заданный день мы присылаем смс, вы отвечаете нам коротким кодом — и готово, счёт оплачен.
В этом году кошелёк стал красивее и умнее, платежи с помощью Яндекс.Денег появились в новых магазинах и дальних странах, пользоваться сервисом стало проще и интереснее. Напоминаем о самых важных событиях уходящего года — для тех, кто пропустил или только что к нам присоединился.