Создание интернет-магазина никогда ещё не было таким технически простым, как сейчас. И в то же время сейчас бизнес в интернете может расти и развиваться как никогда быстро, даже не имея собственной площадки — в социальных сетях. Мы расспросили Михаила Хусида — владельца инста-кондитерской и клиента Яндекс.Кассы — о том, как он создавал своё дело при помощи соцсетей, классной идеи, миндальной муки и магии Яндекс.Кассы.