февраль 2015
Продолжаем редизайн: новая удобная навигация на сайте
4 февраля 2015, 11:31
В прошлом году мы начали масштабный редизайн Яндекс.Денег — в духе времени и нового Яндекса. Первыми начали меняться наши мобильные приложения, осенью появилась симпатичная стартовая страница сайта для неавторизованных пользователей, а сегодня мы обновили основные элементы навигации на всех страницах Яндекс.Денег. Теперь доступ к возможностям сервиса станет проще и удобнее .
Получать деньги стало проще: выставляйте счета по e-mail прямо из кошелька
10 февраля 2015, 13:45
Вам часто приходится напоминать знакомым о долгах, заказчикам о гонорарах, другим родителям — о сборах на подарки к детскому утреннику? Тогда вам понравится наш новый сервис выставления счетов, с помощью которого владелец любого кошелька может отправить счёт другому человеку на e-mail, а получатель — оплатить его банковской картой или со счёта в Яндекс.Деньгах.