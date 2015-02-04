Вам часто приходится напоминать знакомым о долгах, заказчикам о гонорарах, другим родителям — о сборах на подарки к детскому утреннику? Тогда вам понравится наш новый сервис выставления счетов, с помощью которого владелец любого кошелька может отправить счёт другому человеку на e-mail, а получатель — оплатить его банковской картой или со счёта в Яндекс.Деньгах.