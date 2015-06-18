июнь 2015
Новости Яндекс.Кассы: электронный документооборот, демо-магазин, видеоинструкции и скидки
18 июня 2015, 18:32
Мы уже собрали в Яндекс.Кассе все самые популярные способы оплаты для ваших сайтов, магазинов и приложений. Но помня о том, что бизнес — это не только платежи, мы придумали ещё несколько улучшений и договорились с партнёрами о специальных скидках для наших клиентов-предпринимателей.
5 мобильных приложений, которые помогут сэкономить в путешествии
19 июня 2015, 17:48
Наверное у каждого летом появляется желание собрать рюкзак и рвануть в кругосветное путешествие! Пыл охладевает, когда начинаешь считать, во сколько обойдутся билеты, мало-мальски приличный отель и помощь гида. Но путешествие с экономией — это не обязательно «верхняя полка, боковушка у туалета». Мы выбрали 5 приложений, которые помогут отдохнуть со вкусом и со скидками — на звонки, проезд, отели и частное жильё.