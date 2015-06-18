Мы уже собрали в Яндекс.Кассе все самые популярные способы оплаты для ваших сайтов, магазинов и приложений. Но помня о том, что бизнес — это не только платежи, мы придумали ещё несколько улучшений и договорились с партнёрами о специальных скидках для наших клиентов-предпринимателей.