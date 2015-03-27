Представьте: утром просыпаетесь от смски — оператор напоминает о необходимости пополнить счёт. Ребёнок отправляется в школу и просит мелочь на обед — в карманах ничего подходящего. На полке в прихожей лежит стопка квитанций из почтового ящика (новые? повторные? уже оплаченные или нет?). Выйдя из дома, понимаете, что забыли купить проездной (или растерянно озираетесь у паркомата, потому что осталось 10 рублей на парковочном счёте). Лучше не продолжать, да? Вот что мы мы сделали за последнее время, чтобы самые частые и нужные платежи стали ещё проще.