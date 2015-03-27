Блог Денег

март 2015
Налоги, штрафы, парковки: платите, где удобно
27 марта 2015, 12:25

Представьте: утром просыпаетесь от смски — оператор напоминает о необходимости пополнить счёт. Ребёнок отправляется в школу и просит мелочь на обед — в карманах ничего подходящего. На полке в прихожей лежит стопка квитанций из почтового ящика (новые? повторные? уже оплаченные или нет?). Выйдя из дома, понимаете, что забыли купить проездной (или растерянно озираетесь у паркомата, потому что осталось 10 рублей на парковочном счёте). Лучше не продолжать, да?  Вот что мы мы сделали за последнее время, чтобы самые частые и нужные платежи стали ещё проще.

Новый кошелёк: меняем цвет, меняем кожу
31 марта 2015, 14:51

В последнее время в Яндекс.Деньгах происходит много изменений: и очевидных, и не очень (такие просто потихоньку улучшают вашу жизнь). Наше последнее обновление вы не пропустите: легендарный символ-кошелёк теперь выглядит по-другому. Мы решили вспомнить, как он изменился за прошедшие 13 лет.