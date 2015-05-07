Здорово было бы получать cashback за все свои покупки, правда? Если раньше такие такие предложениябыли у некоторых банков для держателей премиальных карт, то теперь до рунета наконец докатилась волна cashback-сервисов — они помогают экономить без дополнительной суеты и с меньшим количеством ограничений. Рассказываем, как экономить по-новому.
Если друг, путешествуя по Казахстану, уронил кошелёк в Тургенское ущелье, или ребёнок на каникулах в Европе потерял банковскую карточку — да мало ли что ещё! — нас обычно выручает сервис денежных переводов Western Union. А с сегодняшнего дня отправить перевод Western Union можно прямо в Яндекс.Деньгах — с кошелька или привязанной карты.
Ещё несколько лет назад вам нужно было создать и пополнить кошелёк, чтобы платить с помощью Яндекс.Денег. В 2013 году мы впервые начали делать сервисы так, чтобы любой человек мог просто зайти и заплатить своей банковской картой — на сайте Яндекс.Денег, в поиске Яндекса, в мобильных приложениях для оплаты парковок, метро, штрафов, переводов с карты на карту. Сегодня такая возможность впервые появилась в мобильном приложении Яндекс.Денег (уже — на Android и Windows Phone, совсем скоро на iOS).
В Яндекс.Деньгах теперь можно настроить автоплатёж за интернет. Теперь вам не придётся тратить на это своё время и внимание. Сервис работает для 175 провайдеров проводного и 6 провайдеров беспроводного интернета (мы будем расширять этот список).