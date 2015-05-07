Ещё несколько лет назад вам нужно было создать и пополнить кошелёк, чтобы платить с помощью Яндекс.Денег. В 2013 году мы впервые начали делать сервисы так, чтобы любой человек мог просто зайти и заплатить своей банковской картой — на сайте Яндекс.Денег, в поиске Яндекса, в мобильных приложениях для оплаты парковок, метро, штрафов, переводов с карты на карту. Сегодня такая возможность впервые появилась в мобильном приложении Яндекс.Денег (уже — на Android и Windows Phone, совсем скоро на iOS).