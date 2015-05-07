Блог Денег

май 2015
Cashback-сервисы: как экономить на всём и сразу
7 мая 2015, 14:52

Здорово было бы получать cashback за все свои покупки, правда?  Если раньше такие такие предложениябыли у некоторых банков для держателей премиальных карт, то теперь  до рунета наконец докатилась волна cashback-сервисов — они помогают экономить без дополнительной суеты и с меньшим количеством ограничений.   Рассказываем,  как экономить по-новому. 

«Тройка»: как записать онлайн-платёж на карту
13 мая 2015, 13:51
Многие уже оценили, как удобно пополнять карту «Тройка» онлайн: если в кассе очередь, если у вас не оказалось при себе наличных, если у водителя автобуса «нет сдачи с тысячи». Пополнить баланс «Тройки» с кошелька или банковской карты можно у нас на сайте, Яндекс.Метро (это приложение Яндекса помогает рассчитать самый быстрый и удобный маршрут передвижения в московском метро). Благодаря вашим комментариям мы обнаружили, что не все знают про необходимость активировать платёж на карте — рассказываем подробнее, как это работает.
Как отправить перевод Western Union, не выходя из дома — Яндекс.Деньги!
19 мая 2015, 15:05

Если друг, путешествуя по Казахстану, уронил кошелёк в Тургенское ущелье, или ребёнок на каникулах в Европе потерял банковскую карточку — да мало ли что ещё! — нас обычно выручает сервис денежных переводов Western Union. А с сегодняшнего дня отправить перевод Western Union можно прямо в Яндекс.Деньгах — с кошелька или привязанной карты.

Все главные платежи в одном приложении — без авторизации, просто картой
21 мая 2015, 12:59

Ещё несколько лет назад вам нужно было создать и пополнить кошелёк, чтобы платить с помощью Яндекс.Денег. В 2013 году мы впервые начали делать сервисы так, чтобы любой человек мог просто зайти и заплатить своей банковской картой — на сайте Яндекс.Денег, в поиске Яндекса, в мобильных приложениях для оплаты парковок, метро, штрафов, переводов с карты на карту. Сегодня такая возможность впервые появилась в мобильном приложении Яндекс.Денег (уже — на Android и Windows Phone, совсем скоро на iOS).

Автоплатежи за интернет — берём провайдеров на себя!
26 мая 2015, 14:20

В Яндекс.Деньгах теперь можно настроить автоплатёж за интернет. Теперь вам не придётся тратить на это своё время и внимание. Сервис работает для 175 провайдеров проводного и 6 провайдеров беспроводного интернета (мы будем расширять этот список). 
 