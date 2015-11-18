Блог Денег

ноябрь 2015
Пополнить Яндекс.Деньги теперь можно из Юнистрима и QIWI
18 ноября 2015, 12:45
Если вы привыкли пополнять кошелёк в Яндекс.Деньгах наличными, у вас появился ещё один способ сделать это без комиссии: сервис переводов Юнистрим отменил плату за переводы в Яндекс.Деньги в России. В его пунктах вы можете отправить до 15 000 рублей на свой кошелёк, деньги зачислятся мгновенно. Обратите внимание, что пополнение кошелька на Яндексе есть не во всех пунктах: выбирайте подходящий адрес на нашей карте и не забудьте взять с собой паспорт.
Принимайте деньги красиво: у кошелька появилась «визитка» для переводов
25 ноября 2015, 15:08

Сегодня у вас появился новый инструмент для быстрого получения переводов на свой кошелёк — визитка. Это ссылка вида money.yandex.ru/to/вашномеркошелька, которой удобно делиться с другими людьми, если вы хотите, чтобы они перевели вам деньги.

Готовимся к «чёрной пятнице»: сервисы для поиска честных скидок
26 ноября 2015, 13:19

Накануне больших распродаж покупатели обычно делятся на два лагеря: одни считают часы до старта очередной «чёрной пятницы» и штурмуют торговые центры, а другие уверены, что скидки на самом деле липовые. Поймать хорошие скидки помогают умные сервисы и приложения: весь ноябрь мы тестировали их, чтобы рассказать вам, какие оказались самыми полезными.

Есть бизнес, нет сайта: выставляйте счета по e-mail в Яндекс.Кассе
27 ноября 2015, 11:54

В Яндекс.Кассе заработало выставление счетов по e-mail. Теперь любой бизнес может предложить своим клиентам платить онлайн множеством способов, даже не имея сайта и без необходимости технической интеграции с платёжным сервисом.