Накануне больших распродаж покупатели обычно делятся на два лагеря: одни считают часы до старта очередной «чёрной пятницы» и штурмуют торговые центры, а другие уверены, что скидки на самом деле липовые. Поймать хорошие скидки помогают умные сервисы и приложения: весь ноябрь мы тестировали их, чтобы рассказать вам, какие оказались самыми полезными.