Сегодня у вас появился новый инструмент для быстрого получения переводов на свой кошелёк — визитка. Это ссылка вида money.yandex.ru/to/вашномеркошелька, которой удобно делиться с другими людьми, если вы хотите, чтобы они перевели вам деньги.
Накануне больших распродаж покупатели обычно делятся на два лагеря: одни считают часы до старта очередной «чёрной пятницы» и штурмуют торговые центры, а другие уверены, что скидки на самом деле липовые. Поймать хорошие скидки помогают умные сервисы и приложения: весь ноябрь мы тестировали их, чтобы рассказать вам, какие оказались самыми полезными.
В Яндекс.Кассе заработало выставление счетов по e-mail. Теперь любой бизнес может предложить своим клиентам платить онлайн множеством способов, даже не имея сайта и без необходимости технической интеграции с платёжным сервисом.