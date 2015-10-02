В Яндекс.Деньгах — на сайте и в мобильных приложениях — можно платить банковской карточкой за большинство сервисов, за которые мы когда-то платили в банке. С недавних пор для таких быстрых платежей даже не нужен кошелёк в Яндекс.Деньгах или аккаунт на Яндексе — достаточно ввести или отсканировать номер карточки (кстати, приложения запоминают карточки, так что второй раз копировать номер не придётся, только секретный CVC).