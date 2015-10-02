В Яндекс.Деньгах — на сайте и в мобильных приложениях — можно платить банковской карточкой за большинство сервисов, за которые мы когда-то платили в банке. С недавних пор для таких быстрых платежей даже не нужен кошелёк в Яндекс.Деньгах или аккаунт на Яндексе — достаточно ввести или отсканировать номер карточки (кстати, приложения запоминают карточки, так что второй раз копировать номер не придётся, только секретный CVC).
В этом году карточке Яндекс.Денег исполнилось 3 года — это обычный срок действия нашей Gold MasterCard, поэтому сейчас мы получаем всё больше вопросов о том, как выпустить новую карту. Отвечаем всем и сразу на самые часто задаваемые вопросы о перевыпуске карты Яндекс.Денег.
11 ноября в Китае празднуют День Холостяка, а в магазинах проходят самые большие распродажи — что-то вроде американской «чёрной пятницы». Традиционный 1111sale на AliExpress — это возможность выбирать из миллиона товаров со скидками до 90%. А если от фразы «выбирать из миллиона» вам становится страшно, вам поможет наш гид по АлиЭкспресс, собранный с помощью бывалых «алиманов»