До 1 октября многим из нас нужно заплатить налоги за 2014 год: за автомобиль, землю или недвижимость, которые вам принадлежат. Если вы ещё не сделали этого, сегодня самое время, поскольку учёт банковских платежей в налоговой занимает как раз пару оставшихся рабочих дней. Ниже небольшая инструкция-напоминание о том, как просто и быстро заплатить налоги онлайн в Яндекс.Деньгах — особенно пригодится тем, кто делает это впервые.