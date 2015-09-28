сентябрь 2015
Как заплатить налоги в Яндекс.Деньгах: инструкция для начинающих налогоплательщиков
28 сентября 2015, 19:14
До 1 октября многим из нас нужно заплатить налоги за 2014 год: за автомобиль, землю или недвижимость, которые вам принадлежат. Если вы ещё не сделали этого, сегодня самое время, поскольку учёт банковских платежей в налоговой занимает как раз пару оставшихся рабочих дней. Ниже небольшая инструкция-напоминание о том, как просто и быстро заплатить налоги онлайн в Яндекс.Деньгах — особенно пригодится тем, кто делает это впервые.
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