Те, кто использует кошелёк на Яндексе для оплаты повседневных расходов, уже оценили удобство подтверждения платежей в смс.Теперь такая возможность появилась в API Яндекс.Кассы: это значит, что другие сервисы, использующие наше платёжное решение, тоже смогут присылать клиентам счета в смс, а клиенты — подтверждать эти платежи, где бы они ни были: ведь для этого нужна только работающая мобильная связь.