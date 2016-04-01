Блог Денег

апрель 2016
Платим меньше, путешествуем больше: 3 сервиса для выгодных каникул
1 апреля 2016, 17:37

Скоро майские, за ними лето — ну, вы поняли. Если прямо сейчас вы задумались над бюджетом путешествий в этом году, обратите внимание на эти три сервиса — они помогут спланировать желанную поездку самым выгодным образом (а как экономить, если вы уже в поездке — смотрите в предыдущей шпаргалке)

Онлайн-платежи без интернета: как с помощью API Яндекс.Кассы проводить оплату по телефону и смс
7 апреля 2016, 18:35

Те, кто использует кошелёк на Яндексе для оплаты повседневных расходов, уже оценили удобство подтверждения платежей в смс.Теперь такая возможность появилась в API Яндекс.Кассы: это значит, что другие сервисы, использующие наше платёжное решение, тоже смогут присылать клиентам счета в смс, а клиенты — подтверждать эти платежи, где бы они ни были: ведь для этого нужна только работающая мобильная связь.

Питер, полетели: платить по счетам ВЦКП теперь можно одной смс
12 апреля 2016, 13:48

Когда-то мы заменили бумажные квитанции в ваших почтовых ящиках моментальной проверкой задолженности по ЖКУ на сайте Яндекс.Денег. Теперь всё становится ещё проще: жители Петербурга первыми смогут платить по счетам ВЦКП, просто отвечая на наши смс.

Клиенты Сбербанка могут идентифицировать кошелёк на Яндексе одной смс
18 апреля 2016, 13:08

В Яндекс.Деньгах заработал новый способ идентификации кошелька: для тех, у кого есть счёт в Сбербанке, и подключен сервис «Мобильный банк».  Рассказываем, как это работает.

Бесконтактная MasterCard в вашем телефоне: платите Android-приложением Яндекс.Денег через NFC
20 апреля 2016, 13:30

Теперь платить из кошелька на Яндексе можно, даже если карта Яндекс.Денег осталась дома: мы выпустили мобильное приложение Яндекс.Денег для Android с поддержкой бесконтактной оплаты через NFC.

Магазин с Яндекс.Кассой за пару минут: мы подружились с Эквидом
22 апреля 2016, 17:31

На платформе для электронной коммерции Эквид появилась Яндекс.Касса: здесь предприниматель без навыков программирования может самостоятельно, в несколько простых шагов, запустить свой интернет-магазин и добавить в него самые популярные в России способы онлайн-оплаты.

Поиск Spotlight, переводы Western Union и виджет для центра уведомлений — мы обновили приложение для iOS
25 апреля 2016, 16:25

На днях в нашем приложении для Android появились бесконтактные платежи через NFC. А сегодня у нас хорошие новости для тех, кто пользуется Яндекс.Деньгами на iOS. Пока обновляетесь — рассказываем.