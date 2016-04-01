Скоро майские, за ними лето — ну, вы поняли. Если прямо сейчас вы задумались над бюджетом путешествий в этом году, обратите внимание на эти три сервиса — они помогут спланировать желанную поездку самым выгодным образом (а как экономить, если вы уже в поездке — смотрите в предыдущей шпаргалке).
Те, кто использует кошелёк на Яндексе для оплаты повседневных расходов, уже оценили удобство подтверждения платежей в смс.Теперь такая возможность появилась в API Яндекс.Кассы: это значит, что другие сервисы, использующие наше платёжное решение, тоже смогут присылать клиентам счета в смс, а клиенты — подтверждать эти платежи, где бы они ни были: ведь для этого нужна только работающая мобильная связь.
Когда-то мы заменили бумажные квитанции в ваших почтовых ящиках моментальной проверкой задолженности по ЖКУ на сайте Яндекс.Денег. Теперь всё становится ещё проще: жители Петербурга первыми смогут платить по счетам ВЦКП, просто отвечая на наши смс.
В Яндекс.Деньгах заработал новый способ идентификации кошелька: для тех, у кого есть счёт в Сбербанке, и подключен сервис «Мобильный банк». Рассказываем, как это работает.
Теперь платить из кошелька на Яндексе можно, даже если карта Яндекс.Денег осталась дома: мы выпустили мобильное приложение Яндекс.Денег для Android с поддержкой бесконтактной оплаты через NFC.
На платформе для электронной коммерции Эквид появилась Яндекс.Касса: здесь предприниматель без навыков программирования может самостоятельно, в несколько простых шагов, запустить свой интернет-магазин и добавить в него самые популярные в России способы онлайн-оплаты.
На днях в нашем приложении для Android появились бесконтактные платежи через NFC. А сегодня у нас хорошие новости для тех, кто пользуется Яндекс.Деньгами на iOS. Пока обновляетесь — рассказываем.