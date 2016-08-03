Недавно мы обновили банковские реквизиты для пополнения кошелька. Вкратце напомним том, как отправить банковский перевод на кошелёк в Яндекс.Деньгах из Европы, США и других государств, где это единственный способ пополнения.
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Для тех, кто заводит специальную SIM-карту для паролей, или часто переезжает, меняя номер вместе со страной, мы собрали шпаргалку со сроком жизни вашего номера у разных операторов.
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Перевод между кошельками Яндекс.Денег обрабатывается в ту же минуту. Ещё семь способов мгновенно перевести деньги на кошелёк мы собрали в шпаргалке ниже.
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