Блог Денег

август 2016
Как пополнить кошелёк банковским переводом из-за рубежа
3 августа 2016, 19:09

Недавно мы обновили банковские реквизиты для пополнения кошелька. Вкратце напомним том, как отправить банковский перевод на кошелёк в Яндекс.Деньгах из Европы, США и других государств, где это единственный способ пополнения. 

Яндекс.Деньги начали выпускать карты с бонусами
4 августа 2016, 11:01

Для всех, кто мечтал о бонусах за покупки в Яндекс.Деньгах, мы сделали новую карту — World MasterCard с «плюсами» «Связного-Клуба». С этой картой деньги из кошелька всегда под рукой, их не надо обналичивать — а вдобавок вы сможете получать «плюсы» за покупки и менять их на скидки (до 99%!) в магазинах, кафе и кинотеатрах, оффлайн и онлайн. Заказать карту можно прямо сейчас, на сайте Яндекс.Денег. 

Важно знать: сколько времени можно не пользоваться SIM-картой у МТС, Мегафона, Билайна и Tele2
5 августа 2016, 16:59

Для тех, кто заводит специальную SIM-карту для паролей, или часто переезжает, меняя номер вместе со страной, мы собрали шпаргалку со сроком жизни вашего номера у разных операторов.

Промокоды для интернет-магазинов: где их найти и как выгоднее использовать
8 августа 2016, 10:05

Здорово, когда на вашем любимом сайте распродажа. Но ещё лучше, когда вы знаете секретное слово — промокод, который даёт дополнительную скидку на весь заказ. Где искать бесплатные купоны и как получить максимум выгоды от их использования — разбираемся с помощью сервиса Cuponation.

С ветерком и картой Яндекс.Денег: скидка на автопрокат Hertz
12 августа 2016, 12:04

Самый простой способ превратить отпуск в приключение — отправиться в путешествие на машине. Проще всего взять машину напрокат: с картой Яндекс.Денег это выйдет ещё и дешевле, если вы арендуете машину в сети Hertz. 

7 способов мгновенно перевести деньги в кошелёк на Яндексе
23 августа 2016, 17:59

Перевод между кошельками Яндекс.Денег обрабатывается в ту же минуту. Ещё семь способов мгновенно перевести деньги на кошелёк мы собрали в шпаргалке ниже.

Бизнес с Кассой: онлайн-химчистка Dry Harder
26 августа 2016, 13:49

Два года назад сервис Dry Harder предложил москвичам перестать носиться со стиркой: бросьте грязные вещи в фирменную сумку, курьер заберёт где скажете, и вернёт их чистыми, выглаженными и аккуратно сложенными. Деньги спишутся с привязанной карты. Всё. 