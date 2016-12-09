Утром в час пик опаздываете на работу — проездной, как назло, закончился, а у окошка кассы длинная очередь продлевающих свои ежемесячные «безлимитные». Бывает? Рассказываем, как быстро пополнять проездной в любом месте и в любое время с помощью кошелька, карты и сервисов Яндекса.
В этом году каждый второй штраф вы платили со смартфона — потому что это стало ещё проще и удобнее: проверить и погасить штрафы для всех членов семьи за пару минут можно в приложении Яндекс.Штрафы. А если ваш телефон работает с Apple Pay — для оплаты штрафов в нашем приложении достаточно будет приложить палец к Touch ID.
Что делать, если забыли пин-код от карты? Не паниковать! Поменять пин-код от вашей MasterCard Яндекс.Денег (пластиковой и виртуальной) можно в любой момент за пару минут. Рассказываем, как это сделать.
На сайте Яндекс.Денег давно можно отправить деньги любому человеку, если знаете его телефон или e-mail. Но что если не знаете? Мы добавили новую возможность: перевод другу из ВКонтакте — сегодня она появилась в приложении Яндекс.Денег для Windows 10.
Кошелёк стал ещё мобильнее, карточка Яндекс.Денег выгоднее, а платежи — проще. Подводим итоги и вспоминаем главные события 2016 года в Яндекс.Деньгах.
Конец месяца, поздний вечер, смотрите на календарь — ох, вы опять забыли купить новогодние подарки! Несётесь в ближайший круглосуточный магазин, покупаете что попало и… А давайте переиграем? :) Мы выбрали классные подарки, которые можно купить, подарить и использовать онлайн — здесь и сейчас.
За билетами на поезд мы давно не ходим в кассу — на сайте РЖД можно посмотреть расписание, купить (и вернуть) билет, заказать питание и пройти электронную регистрацию на поезд. Хорошая новость в том, что за билеты на сайте РЖД теперь можно платить не только банковскими картами, но и Яндекс.Деньгами.