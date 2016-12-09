В этом году каждый второй штраф вы платили со смартфона — потому что это стало ещё проще и удобнее: проверить и погасить штрафы для всех членов семьи за пару минут можно в приложении Яндекс.Штрафы. А если ваш телефон работает с Apple Pay — для оплаты штрафов в нашем приложении достаточно будет приложить палец к Touch ID.