Блог Денег

февраль 2016
Rentmania: как упростить сложные расчёты за аренду с помощью Яндекс.Кассы
3 февраля 2016, 14:36

Если ваш бинес основан  на множестве денежных операций, то воспользуйтесь  помощью дополнительных функций Яндекс.Кассы: холдирования и массовых выплат, как это сделал наш новый партнёр, набирающий обороты сервис аренды Rentmania. Давайте посмотрим, как всё устроено.

Обновляем кошелёк: ваш пульт управления картами
17 февраля 2016, 15:51

Кошелёк на Яндексе прихорошился и стал ещё удобнее: теперь информация обо всех карточках, которые вы используете со счётом, доступна из главного меню, в разделе «Банковские карты».

Чего хотят мужчины: лучшие подарки из кошелька на Яндексе
21 февраля 2016, 10:52

Накануне 23 февраля мы провели опрос среди тех, кто платит в Яндекс.Деньгах, и выяснили: 75% мужчин хотели бы получить в подарок деньги. Рассказываем, как просто отправить денежный подарок  просто указав e-mail или номер мобильного получателя.