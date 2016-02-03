февраль 2016
Rentmania: как упростить сложные расчёты за аренду с помощью Яндекс.Кассы
3 февраля 2016, 14:36
Если ваш бинес основан на множестве денежных операций, то воспользуйтесь помощью дополнительных функций Яндекс.Кассы: холдирования и массовых выплат, как это сделал наш новый партнёр, набирающий обороты сервис аренды Rentmania. Давайте посмотрим, как всё устроено.
Обновляем кошелёк: ваш пульт управления картами
17 февраля 2016, 15:51
Кошелёк на Яндексе прихорошился и стал ещё удобнее: теперь информация обо всех карточках, которые вы используете со счётом, доступна из главного меню, в разделе «Банковские карты».
Чего хотят мужчины: лучшие подарки из кошелька на Яндексе
21 февраля 2016, 10:52
Накануне 23 февраля мы провели опрос среди тех, кто платит в Яндекс.Деньгах, и выяснили: 75% мужчин хотели бы получить в подарок деньги. Рассказываем, как просто отправить денежный подарок просто указав e-mail или номер мобильного получателя.