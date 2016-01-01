У виртуальной карты есть очевидные плюсы: невозможно оставить на столике в кафе, банкомат не зажуёт, и подсмотреть секретные цифры через ваше плечо точно не получится. А есть неочевидные: многим до сих пор непонятно, зачем платить виртуальной картой, если у вас в кошельке уже лежит несколько пластиковых. Разбираемся, в каких случаях «виртуалка» работает лучше всех (и ждём ваших дополнений в комментариях).