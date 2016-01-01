январь 2016
Штрафы со скидкой — для тех, кто платит, не откладывая
1 января 2016, 17:36
С 1 января многие штрафы ГИБДД можно заплатить со скидкой 50%, если вы делаете это в течение 20 дней с даты постановления о нарушении. При проверке штрафов на сайте Яндекс.Денег и в мобильных приложениях Яндекс.Штрафы (для iOS, Android и Windows Phone) мы показываем сумму штрафа уже с учётом скидки.
4 причины использовать виртуальную карту вместо обычной
19 января 2016, 13:06
У виртуальной карты есть очевидные плюсы: невозможно оставить на столике в кафе, банкомат не зажуёт, и подсмотреть секретные цифры через ваше плечо точно не получится. А есть неочевидные: многим до сих пор непонятно, зачем платить виртуальной картой, если у вас в кошельке уже лежит несколько пластиковых. Разбираемся, в каких случаях «виртуалка» работает лучше всех (и ждём ваших дополнений в комментариях).