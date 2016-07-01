Если ваши клиенты часто задают вопросы, прежде чем сделать заказ, вы наверняка используете онлайн-чат или другой способ быстрой связи. С новым сервисом JivoSite и Яндекс.Кассы в чате можно не только поговорить, но и завершить покупку. Такой способ приёма платежей появился в России впервые и доступен всем магазинам, работающим с Яндекс.Кассой.