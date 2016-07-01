Со сниженим курса рубля поездки за границу стали дороже, но это не повод отказываться от походов по музеям. Рассказываем, как получить два билета по цене одного и другие музейные бонусы с помощью вашей карты Яндекс.Денег.
Если ваши клиенты часто задают вопросы, прежде чем сделать заказ, вы наверняка используете онлайн-чат или другой способ быстрой связи. С новым сервисом JivoSite и Яндекс.Кассы в чате можно не только поговорить, но и завершить покупку. Такой способ приёма платежей появился в России впервые и доступен всем магазинам, работающим с Яндекс.Кассой.
Важные платежи теперь не только под рукой, но и на руке — приложение Яндекс.Денег для iOS теперь поддерживает Apple Watch. Пополняйте «Тройку», спускаясь в метро, отправляйте перевод маме, сидя на совещании, или проверяйте баланс кошелька в любой удобный момент — просто нажав пару кнопок на часах.
Яндекс.Касса включила сервис «Молния» для клиентов Альфа-Банка. Теперь 4,5 млн пользователей «Альфа-Клик» смогут оплачивать покупки в вашем магазине, просто ответив на USSD-сообщение от банка.
Если вы часто покупаете вещи в зарубежных интернет-магазинах, вам наверняка знакома ситуация: сделали заказ, а назавтра цена на один из товаров снизилась. Обидно? Возможно, наоборот, повезло! Во многих зарубежных интернет-магазинах действует правило Price Adjustment — получить скидку можно даже на уже купленный товар. Рассказываем, как это работает.
В мобильном приложении Яндекс.Денег для iOS, Android и Windows 10 теперь можно заплатить по QR-коду. Любой сервис или магазин, подключённый к Яндекс.Кассе, сможет предложить клиентам QR-коды для быстрой оплаты в приложении Яндекс.Денег.