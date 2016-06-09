Москва, Питер, как вам в метро — не жарко? А то можно пересесть на велосипед! Смотрите сами: в Москве «Единый» проездной на 30 дней стоит 2000 рублей, а абонемент на прокат велосипеда — 600 рублей. И платить за прокат удобно: картами в приложении, всё как мы любим.