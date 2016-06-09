июнь 2016
Правила интернет-шопинга: как торговаться с «гарантией лучшей цены»
9 июня 2016, 17:25
Опытные шоперы точно знают, как получить скидку в любимом магазине на заветные наушники, если у конкурента они дешевле. Сегодня рассказываем, как работают программы гарантии лучшей цены.
Лето на велосипеде: как сэкономить на проезде в Москве и Санкт-Петербурге
17 июня 2016, 17:16
Москва, Питер, как вам в метро — не жарко? А то можно пересесть на велосипед! Смотрите сами: в Москве «Единый» проездной на 30 дней стоит 2000 рублей, а абонемент на прокат велосипеда — 600 рублей. И платить за прокат удобно: картами в приложении, всё как мы любим.
История успеха: как маленький сайт Rentacarfor.me стал онлайн-автопрокатом на три страны
24 июня 2016, 11:27
Основатель Rentacarfor.me Кирилл Антошин рассказал нам, как построил онлайн-бизнес с миллионным оборотом в чужой стране без инвестиций и с одним программистом.