Блог Денег

март 2016
Отправляйте подарочные карты с деньгами прямо из Яндекс.Почты
3 марта 2016, 14:04

Женщины, как выяснилось,  тоже предпочитают деньги: 70% из них лучше выберут подарок себе сами. Поэтому к 8 марта мы сделали виртуальные открытки с деньгами: теперь вы можете отправить своим близким красивую подарочную карточку, которой можно платить. 

3 приложения, которые помогут сэкономить на походах в супермаркет, звонках и бензине
10 марта 2016, 10:00

Получать кэшбэк с каждой пачки сметаны, отключить бесполезные услуги сотовых операторов и заправляться по самой выгодной цене: продолжаем делиться приложениями, которые помогут сэкономить на повседневных расходах.

Новые переводы в кошельке: удобнее, чем когда-либо
17 марта 2016, 15:18

Сегодня в Яндекс.Деньгах заработал полностью обновлённый сервис переводов — единый удобный интерфейс, в котором собраны все ваши любимые способы отправки денег.А еще мы изменили тарифные планы. 

Лучшие боты хакатона Яндекс.Денег: швейцарский нож, собирающая шляпа и бот-ботовод
17 марта 2016, 17:09

150 участников, 44 команды, 200 съеденных пицц и много-много литров кофе — в минувшие выходные в московском офисе Яндекса прошёл хакатон Яндекс.Денег «Битва роботов». За 24 часа участникам предстояло написать бота для любого популярного мессенджера, который решал бы платёжные задачи пользователей легко, быстро и красиво.

Волшебные слова и цифры: приёмы для эффективного сбора денег в интернете
23 марта 2016, 17:42

С 2011 года мы помогаем вам собирать деньги на хорошие дела с помощью готовых инструментов для краудфандинга. А чтобы как можно больше людей захотели вас поддержать,  мы делимся секретами оформления сбора :)

Платите штрафы ГИБДД одной смской
25 марта 2016, 15:44

Штрафы ГИБДД, оплаченные вовремя, обходятся вдвое дешевле. Чтобы вы оперативно их погашали, мы присылаем вам смс, как только новый штраф появится в ГИС ГМП. А теперь — всё стало проще! — вы сможете заплатить штраф прямо там же, в смс: ответив на сообщение от Яндекс.Денег коротким кодом. 

Всё как вы любите — в каждом магазине: встречайте «Умный платёж»
29 марта 2016, 12:52

Мы все мечтаем о сервисах, которые будут понимать нас с полуслова. С помощью Яндекс.Кассы любой бизнес может стать таким сервисом мечты для своих клиентов, по крайней мере, по части оплаты: наша новая технология «Умный платёж» позволит каждому человеку платить в интернете тем способом, который удобен именно ему, быстро и безопасно. 