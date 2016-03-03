Женщины, как выяснилось, тоже предпочитают деньги: 70% из них лучше выберут подарок себе сами. Поэтому к 8 марта мы сделали виртуальные открытки с деньгами: теперь вы можете отправить своим близким красивую подарочную карточку, которой можно платить.
Получать кэшбэк с каждой пачки сметаны, отключить бесполезные услуги сотовых операторов и заправляться по самой выгодной цене: продолжаем делиться приложениями, которые помогут сэкономить на повседневных расходах.
Сегодня в Яндекс.Деньгах заработал полностью обновлённый сервис переводов — единый удобный интерфейс, в котором собраны все ваши любимые способы отправки денег.А еще мы изменили тарифные планы.
150 участников, 44 команды, 200 съеденных пицц и много-много литров кофе — в минувшие выходные в московском офисе Яндекса прошёл хакатон Яндекс.Денег «Битва роботов». За 24 часа участникам предстояло написать бота для любого популярного мессенджера, который решал бы платёжные задачи пользователей легко, быстро и красиво.
С 2011 года мы помогаем вам собирать деньги на хорошие дела с помощью готовых инструментов для краудфандинга. А чтобы как можно больше людей захотели вас поддержать, мы делимся секретами оформления сбора :)
Штрафы ГИБДД, оплаченные вовремя, обходятся вдвое дешевле. Чтобы вы оперативно их погашали, мы присылаем вам смс, как только новый штраф появится в ГИС ГМП. А теперь — всё стало проще! — вы сможете заплатить штраф прямо там же, в смс: ответив на сообщение от Яндекс.Денег коротким кодом.
Мы все мечтаем о сервисах, которые будут понимать нас с полуслова. С помощью Яндекс.Кассы любой бизнес может стать таким сервисом мечты для своих клиентов, по крайней мере, по части оплаты: наша новая технология «Умный платёж» позволит каждому человеку платить в интернете тем способом, который удобен именно ему, быстро и безопасно.