Путешествуя по Европе, вы платите картой в кафе или магазине — а потом, глядя в выписку, не понимаете: почему курс списания такой высокий? Похоже, вы познакомились с Dynamic Currency Conversion. Рассказываем, что это, и как не переплачивать при расчётах картой Яндекс.Денег за пределами России.