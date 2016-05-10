Если у вас есть кошелёк на Яндексе и смартфон с поддержкой NFC — вы, наверное, уже попробовали бесконтактные платежи в приложении Яндекс.Денег. А ещё с помощью этой функции приложения можно снимать или вносить наличные в банкоматах.
Бывший PR-директор Александра Вяль рассказала Яндекс.Деньгам, как переехала жить в Испанию и запустила проект Барселонер — сервис необычных экскурсий от местных жителей.
Путешествуя по Европе, вы платите картой в кафе или магазине — а потом, глядя в выписку, не понимаете: почему курс списания такой высокий? Похоже, вы познакомились с Dynamic Currency Conversion. Рассказываем, что это, и как не переплачивать при расчётах картой Яндекс.Денег за пределами России.
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