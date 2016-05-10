Блог Денег

май 2016
Как снимать наличные без карты: тестируем приложение Яндекс.Денег в NFC-банкомате
10 мая 2016, 17:49

Если у вас есть кошелёк на Яндексе и смартфон с поддержкой NFC — вы, наверное, уже попробовали бесконтактные платежи в приложении Яндекс.Денег. А ещё с помощью этой функции приложения можно снимать или вносить наличные в банкоматах. 

Две девушки, кошелёк на Яндексе и много Барселоны: история успеха Barceloner.com
13 мая 2016, 16:04

Бывший PR-директор Александра Вяль  рассказала Яндекс.Деньгам, как переехала  жить в Испанию и  запустила проект Барселонер — сервис необычных экскурсий от местных жителей.

Как платить картой Яндекс.Денег за границей и не терять деньги на конвертации
23 мая 2016, 14:52

Путешествуя по Европе, вы платите картой в кафе или магазине — а потом, глядя в выписку, не понимаете: почему курс списания такой высокий? Похоже, вы познакомились с Dynamic Currency Conversion. Рассказываем, что это, и как не переплачивать при расчётах картой Яндекс.Денег за пределами России.

Путешествуем на поезде: как покупать билеты на rzd.ru дёшево
27 мая 2016, 15:52

Вы наверняка знаете, как купить авиабилеты дёшево: агрегаторы и метапоисковики, карты с милями, акции авиакомпаний, промо-тарифы и так далее. А как cэкономить, если хочется поехать на поезде? Мы разобрались, в какие дни билеты на сайте РЖД стоят дешевле, куда ехать отмечать день рождения с друзьями, и какая карточка нужна, чтобы путешествовать бесплатно. 