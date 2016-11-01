В 2016 году заплатить имущественные налоги — например, на автомобиль, землю или недвижимость — нужно до 1 декабря. Если вы ещё этого не сделали, сейчас самое время: на учёт таких платежей в налоговой уходит несколько рабочих дней, которые как раз остались до начала зимы. Мы подготовили подсказки о том, как легко и быстро заплатить налоги через Яндекс.Деньги.