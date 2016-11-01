Apple Pay уже в России! Чтобы использовать новый сервис, нужна специальная банковская карта — и с сегодняшнего дня её можно выпустить в два клика: в приложении Яндекс.Денег для iOS. С помощью Apple Pay вы сможете платить повсюду c iPhone или Apple Watch, а кроме того быстро подтверждать покупки в интернете.
Чтобы зарабатывать деньги, необязательно каждый будний день ходить в офис. Кому-то прямо сейчас нужна ваша помощь! Например, перевести текст, раздать листовки или проверить договор. Рассказываем, как заработать, выполняя поручения разных людей в сервисе YouDo.
Сколько приложений в вашем смартфоне? Не отвечайте — рассказываем, как настроить виджет для быстрого доступа к вашим деньгам в смартфонах на Android.
Уже оценили, как быстро и удобно платить с Apple Pay в кафе и на заправке? Если обычно вы пополняете счёт в Яндекс.Деньгах картой, и ваша карта работает с Apple Pay — теперь так же просто можно пополнить кошелёк.
Есть телефон с Samsung Pay, но нет подходящей карты? Используйте виртуальную или пластиковую карту Яндекс.Денег, чтобы платить Android-смартфоном везде, где принимают банковские карты. Заплатить через Samsung Pay можно, даже если терминал на кассе не поддерживает бесконтактную оплату: приложите телефон к разъёму для магнитной полосы — и всё сработает.
Ещё год-другой назад мы по пальцам отмечали для себя места, где можно платить касанием карты Яндекс.Денег . Сейчас бесконтактные платежи переехали прямо в смартфоны, носить карту с собой необязательно — вы можете платить касанием «трубки» вместо карты и за пределами «двух столиц». Делимся свежими цифрами.
Представьте: вы пришли в ресторан, а официант оказался душкой. Вам хочется его отблагодарить, но, как назло, наличных с собой нет. В России терминалы для приёма карт не позволяют оставить чаевые, но теперь в приложении Plazius вы можете оставить на чай Яндекс.Деньги.
Не всегда получается все держать под контролем, а если детские счета вы оплачиваете в Яндекс.Деньгах, можно не волноваться: сервис оплаты квитанций присылает напоминания и сам повторяет регулярные платежи, если скажете. Теперь ещё одну заботу можно переложить на кошелёк: пополнение карты питания для школьников Москвы.
Яндекс.Деньги - это не просто удобно, но и выгодно. Рассказываем, как сэкономить на аренде автомобиля вместе с нами не только в России, но и за рубежом :)
Владимир Широков рассказал Яндекс.Деньгам, как открыл первый бизнес - мобильный сервис доставки букетов RozaExpress, и поделился опытом и усвоенными уроками.
Экшн-камера, лыжи, игровая приставка — дорогие вещи, которыми вы редко пользуетесь, могут собирать не только пыль, но и деньги. С помощью сервиса Rentmania можно просто и безопасно сдать в аренду фототехнику, игровые приставки, одежду, лыжи, шатры, велосипеды, тренажёры, детские автокресла и многое другое.
В 2016 году заплатить имущественные налоги — например, на автомобиль, землю или недвижимость — нужно до 1 декабря. Если вы ещё этого не сделали, сейчас самое время: на учёт таких платежей в налоговой уходит несколько рабочих дней, которые как раз остались до начала зимы. Мы подготовили подсказки о том, как легко и быстро заплатить налоги через Яндекс.Деньги.