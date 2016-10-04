Если по регулярным счетам вы платите в Яндекс.Деньгах, то наверняка уже заметили несколько изменений в сервисе оплаты квитанций. Например, «умная» строка поиска подсказывает нужное название на ходу. А если вы ещё ни разу не платили через наш сервис, то вот несколько частых ошибок, которых можно избежать.