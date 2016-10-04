Чтобы сэкономить в путешествии, бронируете кровать в хостеле или отель в сомнительном районе? Между тем, можно остановиться в местном замке, на яхте или загородной ферме и ничего за это не заплатить — если знаете нужный сервис. Рассказываем.
Быстро перевести деньги другому человеку, разделить с друзьями счёт в ресторане или собрать деньги на подарок коллеге теперь можно в сообщениях iMessage — если у вас iPhone /iPad с iOS 10 и кошелёк на Яндексе.
Мы храним десятки пластиковых карт: банковских, клубных, дисконтных, бонусных. Носить все карты с собой в кошельке — неудобно. И необязательно: добавляйте их в Яндекс.Деньгах для Windows 10 и оставьте пластик дома.
Если вы пользуетесь техникой Apple, но ещё не разобрались с оплатой встроенных сервисов и покупок — рассказываем, как платить в App Store и iTunes через Яндекс.Деньги, зачем нужен семейный доступ и где купить подарочные коды.
Пополнить кошелёк в Яндекс.Деньгах быстро (на самом деле, мгновенно) и без комиссии может каждый, у кого есть карта Сбербанка. Для большего удобства мы встроили пополнение через Сбербанк Онлайн прямо в кошелёк.
Если по регулярным счетам вы платите в Яндекс.Деньгах, то наверняка уже заметили несколько изменений в сервисе оплаты квитанций. Например, «умная» строка поиска подсказывает нужное название на ходу. А если вы ещё ни разу не платили через наш сервис, то вот несколько частых ошибок, которых можно избежать.
В эти дни в школах России проходит единый урок по безопасности в интернете. К этому событию мы собрали шпаргалку для детей, их родителей, бабушек, дедушек с самыми главными правилами онлайн-безопасности.