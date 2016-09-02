Хотите путешествовать чаще, но бюджет не позволяет? С помощью специальных сервисов можно отдыхать и зарабатывать одновременно! Вот как это сделать.
Этой осенью мы переводим обслуживание всех карт на собственные технологии. Карты Gold MasterCard Яндекс.Денег (выпущены банком «Тинькофф», номер начинается с 5189) перестанут работать 1 октября, и сейчас самое время заказать себе новую World MasterCard Яндекс.Денег за 1 рубль.
С сегодняшнего дня владельцы карт «Мир» смогут пополнить кошелёк на Яндексе, платить картами в Авто.ру и других сервисах Яндекса: Афиша, Директ, Диск, Маркет, Недвижимость, приложениях Парковки, Транспорт, Метро и Навигатор. Кроме того, оплата картой «Мир» появится в более чем 15 тыс. магазинов, принимающих оплату банковскими картами с помощью Яндекс.Кассы.
С помощью издательского сервиса Ridero каждый может выпустить свою книгу в пару кликов: загружаешь текст, выбираешь обложку и отправляешь книгу в Amazon, Litres или Ozon. Удобную оплату в Ridero недавно поручили Яндекс.Кассе — по этому случаю мы расспросили сооснователя и гендиректора компании Алексея Кулакова о том, как всё работает на новом для России рынке у его первопроходцев.
Собираете документы для оформления визы и дошли до пункта «выписка с банковского счёта»? Если вместо банка вы пользуетесь кошельком на Яндексе — в качестве подтверждающего документа для консульства может подойти выписка об операциях и остатке денег на счёте в Яндекс.Деньгах.
Игры на летней распродаже Steam, приложения в iTunes и Google Play, билеты на поезд, такси с вечеринки — вот за что вы чаще всего платили виртуальной картой этим летом. У карты с кошельком один баланс, но разные номера — она незаменима для сервисов, где требуется привязать карту или где не включена оплата кошельком.
Мы обрастаем цифровым имуществом, привязанным к логинам и паролям, и задаёмся вопросом: можно ли передать электронный кошелёк по наследству? Рассказываем, что происходит с кошельком в случае смерти владельца.
Ищете способ пополнить кошелёк без комиссии? Добавьте в закладки эту шпаргалку. Вдобавок, ссылка пригодится, когда просите кого-нибудь «кинуть денег на кошелёк».
Жители Красноярска взяли и организовали общественный прокат «Бесплатные велосипеды»: велосипед можно взять в центре города, покататься и ничего за это не платить. Основатель проекта Иван Санников рассказывает о том, как краудфандинг помог воплотить мечту.
Бывает с вами такое: положили на телефон большую сумму, а потом не хватило на что-то более срочное? Деньги с баланса мобильного можно мгновенно перекинуть на кошелёк в Яндекс.Деньгах (на сайте и в мобильном приложении) — если у вас МТС, Билайн, МегаФон, Tele2.
5648, 5648, 5648… Повторяете вслух одноразовый пароль, который прислал банк, чтобы успеть донести его до сайта? Попробуйте подтверждать платежи по-новому — с помощью push-уведомлений, которые приходят на телефон.
С сегодняшнего дня жители Беларуси вновь могут пополнить кошелёк в Яндекс.Деньгах наличными через сеть терминалов PayNet. Для этого кошелёк должен быть идентифицирован в офисе партнёра в Минске, а начиная с 20 октября — в отделениях БПС-Сбербанка.