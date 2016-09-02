С помощью издательского сервиса Ridero каждый может выпустить свою книгу в пару кликов: загружаешь текст, выбираешь обложку и отправляешь книгу в Amazon, Litres или Ozon. Удобную оплату в Ridero недавно поручили Яндекс.Кассе — по этому случаю мы расспросили сооснователя и гендиректора компании Алексея Кулакова о том, как всё работает на новом для России рынке у его первопроходцев.