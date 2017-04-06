Ваша карта Яндекс.Денег стала более гибкой: теперь вы сами можете разрешать или запрещать ей операции по выдаче наличных, переводы и платежи в офлайн- и онлайн-магазинах. А уезжая в другую страну, вы можете предупредить нас о поездке прямо в кошельке — это убережёт вас от автоблокировки карты по неожиданной географии операций.