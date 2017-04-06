Яндекс.Деньги вместе с PassCity выпустили карты-абонементы для походов по музеям Москвы и Санкт-Петербурга. Объясняем, в чем особенность и как это работает.
Недавно мы отменили комиссию за переводы между кошельками. Продолжаем стремиться к нулю — и возвращаем пополнение мобильных «большой тройки» без комиссии.
Ваша карта Яндекс.Денег стала более гибкой: теперь вы сами можете разрешать или запрещать ей операции по выдаче наличных, переводы и платежи в офлайн- и онлайн-магазинах. А уезжая в другую страну, вы можете предупредить нас о поездке прямо в кошельке — это убережёт вас от автоблокировки карты по неожиданной географии операций.
Владельцы карт лояльности Малина теперь могут получать бонусы за покупки в интернете на кошелёк в Яндекс.Деньгах. Малина возвращает бонусы за заказы в популярных сервисах доставки продуктов, магазинах одежды, бытовой техники, электроники, детских товаров, косметики, туристических компаниях и сервисах продажи билетов. Рассказываем, как это работает.
Этой весной все говорят о Nintendo Switch — новой игровой приставке, которая нравится и бородатым гикам, и маленьким детям. Мы прочитали кучу обзоров и расспросили друзей, которые уже купили себе Switch. Рассказываем, почему она так популярна, и открываем магазин игр для Nintendo Switch в Яндекс.Деньгах.
«Можно ли не платить штраф ГИБДД?» — тысячу раз в месяц спрашивают у Яндекса люди. Отвечаем: нет, нельзя. И рассказываем, что будет, если не погасить задолженность вовремя.