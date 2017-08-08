Если ваши дети ходят в детский сад или школу, вам наверняка приходится скидываться на общие покупки много раз в году. Как тратить меньше времени на сборы и закупки и сделать процесс быстрым и удобным для всех? Используйте кошелёк Яндекс.Денег.