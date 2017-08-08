Блог Денег

август 2017
Яндекс.Деньги + ЕРИП: новые способы пополнить кошелёк в Беларуси
8 августа 2017, 11:29

Перевести деньги на кошелёк в Беларуси теперь можно с помощью системы ЕРИП: в терминалах, инфокиосках, банкоматах и интернет-банках-участниках ЕРИП. Среди них: БПС-Сбербанк, Беларусбанк, Приорбанк, сеть терминалов «Agava». Полный список — больше 15 000 пунктов пополнения — смотрите на сайте ЕРИП

Умные скидки в кошельке
22 августа 2017, 10:51

Скидки, распродажи, акции и другие специальные предложения сопровождают нас повсюду. Но когда мы действительно собираемся что-то купить, нужную скидку чаще всего приходится искать самостоятельно. Теперь кошелёк помогает решить эту проблему.

Все возможности кошелька для тех, кому меньше 18
25 августа 2017, 20:18

Пользоваться кошельком на Яндексе можно с 14 лет. Чтобы пользоваться кошельком без ограничений, его можно идентифицировать — показать свой паспорт нам или нашим партнёрам, онлайн или офлайн.  Рассказываем, как  это сделать. 

#ясоберу и напишу: опыт телеграм-канала «Намочи манту»
29 августа 2017, 11:18

Манту можно мочить, а о медицине можно писать увлекательно и интересно. На канале @namochimanturu авторы делятся полезными ссылками, развенчивают мифы, рассказывают о новых исследованиях и книгах по теме канала.

Кошелёк для родительских трат
30 августа 2017, 15:08

Если ваши дети ходят в детский сад или школу, вам наверняка приходится скидываться на общие покупки много раз в году.   Как тратить меньше времени на сборы и закупки и сделать процесс быстрым и удобным для всех? Используйте кошелёк Яндекс.Денег.  