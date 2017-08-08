Перевести деньги на кошелёк в Беларуси теперь можно с помощью системы ЕРИП: в терминалах, инфокиосках, банкоматах и интернет-банках-участниках ЕРИП. Среди них: БПС-Сбербанк, Беларусбанк, Приорбанк, сеть терминалов «Agava». Полный список — больше 15 000 пунктов пополнения — смотрите на сайте ЕРИП.
Скидки, распродажи, акции и другие специальные предложения сопровождают нас повсюду. Но когда мы действительно собираемся что-то купить, нужную скидку чаще всего приходится искать самостоятельно. Теперь кошелёк помогает решить эту проблему.
Пользоваться кошельком на Яндексе можно с 14 лет. Чтобы пользоваться кошельком без ограничений, его можно идентифицировать — показать свой паспорт нам или нашим партнёрам, онлайн или офлайн. Рассказываем, как это сделать.
Манту можно мочить, а о медицине можно писать увлекательно и интересно. На канале @namochimanturu авторы делятся полезными ссылками, развенчивают мифы, рассказывают о новых исследованиях и книгах по теме канала.
Если ваши дети ходят в детский сад или школу, вам наверняка приходится скидываться на общие покупки много раз в году. Как тратить меньше времени на сборы и закупки и сделать процесс быстрым и удобным для всех? Используйте кошелёк Яндекс.Денег.