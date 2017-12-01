Блог Денег

декабрь 2017
Клиенты о банках в разных странах: Индонезия
1 декабря 2017, 20:34

Девелопер Альбина Ланина два года назад уехала в Индонезию строить отели и специально для Яндекс.Денег записала свои впечатления о местном банковском обслуживании

Налоги для самых маленьких
3 декабря 2017, 18:18

На имя вашего ребёнка пришла квитанция из налоговой, а вы сомневаетесь, законно ли это? Да, это законно. В России налоги платят все граждане, получающие доход или владеющие имуществом. Наша памятка поможет родителям разобраться в тонкостях

Как защитить от взлома свой ВК, ОК, Фейсбук и Инстаграм
6 декабря 2017, 20:21

Специалисты по безопасности Яндекс.Денег составили чеклист, который поможет защитить ваши фото, записи, личные сообщения и другую важную информацию в соцсетях так же надёжно, как деньги в банке

Клиенты о банках в разных странах: Великобритания
7 декабря 2017, 14:50

Финансовый аналитик Анастасия Глазкова два года прожила в Лондоне и рассказывает, чем местный банковский сервис отличается от российского

5 причин регистрироваться на рейс онлайн
8 декабря 2017, 19:42

До сих пор ищете принтер перед каждой поездкой в аэропорт? А вот и зря: в России разрешили использовать электронные посадочные талоны, которые можно сохранять на планшет или телефон. Рассказываем про плюсы онлайн-регистрации, о которых вы могли не знать

Клиенты о банках в разных странах: Китай
12 декабря 2017, 22:06

Наш читатель Валерий Дерябин рассказывает, как платят в Китае. После этого текста вам, скорее всего, захочется туда переехать

Клиенты о банках в разных странах: Ирландия
18 декабря 2017, 17:24

Ирландские банкоматы в народе зовут «drink link» — по основному назначению снимаемых наличных :) Читайте рассказ студента из России о том, как работают местные банки

Что подарить на Новый год?
19 декабря 2017, 19:16

Яндекс.Деньги задали этот вопрос звёздам, журналистам, блогерам, бизнесменам и другим успешным людям разных профессий. Узнайте, что они сами не прочь найти под ёлкой и что советуют подарить другим

Пакет автомобилиста: кэшбэк и помощь на дорогах
20 декабря 2017, 15:33

Что если у вас закончился бензин, пробило колесо, что-то стучит в двигателе — и всё это ночью, зимой, на трассе? Подстраховка от таких ситуаций — пакет автомобилиста к кошельку Яндекс.Денег

Скрытые расходы в путешествиях
21 декабря 2017, 16:43

В путешествии потратили в два раза больше денег, чем планировали? Кажется, дело не только в сувенирах для друзей. Рассказываем про налог на вылет, обязательные чаевые и другие скрытые расходы, которые нужно предвидеть

Донаты для авторов Яндекс.Дзена
22 декабря 2017, 15:28

Хотите сказать спасибо авторам интересных публикаций на Яндекс.Дзене? Теперь это можно сделать деньгами: в публикациях Яндекс.Дзена появились формы и кнопки Яндекс.Денег для донатов автору

Яндекс.Деньги: главное в 2017-м
25 декабря 2017, 13:42

Отменяем комиссии, защищаем от недобросовестных продавцов, помогаем радовать близких и радоваться самим — вспоминаем, что хорошего сделали Яндекс.Деньги в 2017 году

Новогоднее такси: правила экономии
31 декабря 2017, 07:00

В Яндекс.Такси проанализировали статистику новогодних поездок и советуют, как спланировать праздничные передвижения по городу, чтобы платить меньше