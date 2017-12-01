Девелопер Альбина Ланина два года назад уехала в Индонезию строить отели и специально для Яндекс.Денег записала свои впечатления о местном банковском обслуживании
На имя вашего ребёнка пришла квитанция из налоговой, а вы сомневаетесь, законно ли это? Да, это законно. В России налоги платят все граждане, получающие доход или владеющие имуществом. Наша памятка поможет родителям разобраться в тонкостях
Специалисты по безопасности Яндекс.Денег составили чеклист, который поможет защитить ваши фото, записи, личные сообщения и другую важную информацию в соцсетях так же надёжно, как деньги в банке
Финансовый аналитик Анастасия Глазкова два года прожила в Лондоне и рассказывает, чем местный банковский сервис отличается от российского
До сих пор ищете принтер перед каждой поездкой в аэропорт? А вот и зря: в России разрешили использовать электронные посадочные талоны, которые можно сохранять на планшет или телефон. Рассказываем про плюсы онлайн-регистрации, о которых вы могли не знать
Наш читатель Валерий Дерябин рассказывает, как платят в Китае. После этого текста вам, скорее всего, захочется туда переехать
Ирландские банкоматы в народе зовут «drink link» — по основному назначению снимаемых наличных :) Читайте рассказ студента из России о том, как работают местные банки
Яндекс.Деньги задали этот вопрос звёздам, журналистам, блогерам, бизнесменам и другим успешным людям разных профессий. Узнайте, что они сами не прочь найти под ёлкой и что советуют подарить другим
Что если у вас закончился бензин, пробило колесо, что-то стучит в двигателе — и всё это ночью, зимой, на трассе? Подстраховка от таких ситуаций — пакет автомобилиста к кошельку Яндекс.Денег
В путешествии потратили в два раза больше денег, чем планировали? Кажется, дело не только в сувенирах для друзей. Рассказываем про налог на вылет, обязательные чаевые и другие скрытые расходы, которые нужно предвидеть
Хотите сказать спасибо авторам интересных публикаций на Яндекс.Дзене? Теперь это можно сделать деньгами: в публикациях Яндекс.Дзена появились формы и кнопки Яндекс.Денег для донатов автору
Отменяем комиссии, защищаем от недобросовестных продавцов, помогаем радовать близких и радоваться самим — вспоминаем, что хорошего сделали Яндекс.Деньги в 2017 году
В Яндекс.Такси проанализировали статистику новогодних поездок и советуют, как спланировать праздничные передвижения по городу, чтобы платить меньше