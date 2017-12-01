До сих пор ищете принтер перед каждой поездкой в аэропорт? А вот и зря: в России разрешили использовать электронные посадочные талоны, которые можно сохранять на планшет или телефон. Рассказываем про плюсы онлайн-регистрации, о которых вы могли не знать