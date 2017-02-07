Блог Денег

февраль 2017
Деньги для гиков: блог на Хабре
7 февраля 2017, 11:52

У Яндекс.Денег появился свой блог на Хабре: если вы интересуетесь технологиями и хотите знать, как устроены Яндекс.Деньги и вообще электронные платежи изнутри — добро пожаловать!

Внутренняя кухня: как готовят карту Яндекс.Денег
9 февраля 2017, 11:55

Если получить карточку в офисе Яндекс.Денег может любой желающий, то на завод, где делают эти карты, доступ строго ограничен правилами безопасности — попасть туда очень сложно. Поэтому сегодня устроим виртуальную экскурсию — расскажем вам, как делают карточки на заводе «Алиот».

Кэшбэк: что это такое и как его получить
11 февраля 2017, 14:33

Про Яндекс.Маркет и купоны мы вам уже рассказывали, то с кэшбэк-сервисами ещё не всё понятно: как они работают, правда ли помогают экономить? Разобраться в этом посте помогают наши партнёры из LetyShops.

Как экономить с Яндекс.Маркетом
16 февраля 2017, 14:55

Хотите купить что-то в интернете? В первую очередь вам на Яндекс.Маркет: там собраны 120 с лишним миллионов предложений разных магазинов, и многие товары можно безопасно заказать прямо на Маркете. Магазины-участники Маркета проходят проверку, поэтому вам точно не предложат краденые гаджеты и не обманут с доставкой. А ещё Яндекс.Маркет — верный способ сэкономить: для этого нужно знать о специальных инструментах и фичах сервиса. О них мы и расскажем  :)