У Яндекс.Денег появился свой блог на Хабре: если вы интересуетесь технологиями и хотите знать, как устроены Яндекс.Деньги и вообще электронные платежи изнутри — добро пожаловать!
Если получить карточку в офисе Яндекс.Денег может любой желающий, то на завод, где делают эти карты, доступ строго ограничен правилами безопасности — попасть туда очень сложно. Поэтому сегодня устроим виртуальную экскурсию — расскажем вам, как делают карточки на заводе «Алиот».
Про Яндекс.Маркет и купоны мы вам уже рассказывали, то с кэшбэк-сервисами ещё не всё понятно: как они работают, правда ли помогают экономить? Разобраться в этом посте помогают наши партнёры из LetyShops.
Хотите купить что-то в интернете? В первую очередь вам на Яндекс.Маркет: там собраны 120 с лишним миллионов предложений разных магазинов, и многие товары можно безопасно заказать прямо на Маркете. Магазины-участники Маркета проходят проверку, поэтому вам точно не предложат краденые гаджеты и не обманут с доставкой. А ещё Яндекс.Маркет — верный способ сэкономить: для этого нужно знать о специальных инструментах и фичах сервиса. О них мы и расскажем :)