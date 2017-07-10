июль 2017
Как дождь влияет на наши покупки
10 июля 2017, 17:05
Непогода заметно влияет не только на настроение, но и на повседневные траты. Аналитики Яндекс.Кассы и Яндекс.Маркета заметили, что в дождливом июне 2017 года жители Москвы и Санкт-Петербурга покупали совсем не то, что обычно. Рассказываем о новых предпочтениях москвичей и петербуржцев.
Летний кэшбэк: бесконтактная оплата и сервисы Яндекса
18 июля 2017, 15:33
Платить Яндекс.Деньгами не только удобно и быстро, но и выгодно. Рассказываем, за какие платежи и покупки этим летом вы получите кэшбэк на кошелёк.
15 лет #приденьгах
24 июля 2017, 10:14
У нас сегодня большой день — Яндекс.Деньгам 15 лет! Кажется, что совсем недавно мы были простой программой для Windows под названием Интернет.Кошелёк, а теперь мы — самый популярный электронный кошелёк в России.