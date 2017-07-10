Непогода заметно влияет не только на настроение, но и на повседневные траты. Аналитики Яндекс.Кассы и Яндекс.Маркета заметили, что в дождливом июне 2017 года жители Москвы и Санкт-Петербурга покупали совсем не то, что обычно. Рассказываем о новых предпочтениях москвичей и петербуржцев.