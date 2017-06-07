Зачем брать карту Яндекс.Денег в любую поездку? Во-первых, она молода и хочет посмотреть мир :) Во-вторых, работает в любой стране, любых магазинах, любых банкоматах. И это, конечно, не всё. Рассказываем про главные преимущества идеальной карты для путешествий.