июнь 2017
Как начать собирать деньги в интернете за 5 минут
7 июня 2017, 14:35
Рассказываем, как Яндекс.Деньги помогают собирать на хорошие дела в интернете с помощью инструментов краудфандинга.
Делаем сами: 5 городских проектов, которые хочется поддержать
7 июня 2017, 21:00
Рассказываем про несколько особенно впечатляющих начинаний — и призываем присоединяться к делу: деньгами, идеями, волонтёрской помощью и собственными проектами.
Карта всех путешественников
8 июня 2017, 15:00
Зачем брать карту Яндекс.Денег в любую поездку? Во-первых, она молода и хочет посмотреть мир :) Во-вторых, работает в любой стране, любых магазинах, любых банкоматах. И это, конечно, не всё. Рассказываем про главные преимущества идеальной карты для путешествий.